Вас здесь не ждут – в Латвии резко напомнили россиянам о новых ограничениях на въезд

Некоторые страны ограничили въезд на свою территорию гражданам россии. К этому присоединилась и Латвия.

Так, с 19 сентября россияне не смогут въехать в Латвию по шенгенским визам. Как заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, жителей страны-агрессорки там не ждут.

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Россиянам не рады в Латвии

С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами.

– отметил Ринкевич.

Он подчеркнул, что граждан России не ждут в Латвии. Он призвал их не пытаться пересечь границу.

"Прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" – добавил министр.

Какие страны не принимают россиян

9 сентября было принято решение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией. Также перестал действовать упрощенный визовый режим Евросоюза со страной-агрессоркой.

На сегодняшний день туристические визы россиянам не оформляют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Впрочем, российские туристы до сих пор принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. А вот Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами.

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