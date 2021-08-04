Зеленский назначил Чауса председателем Черниговской ОГА

Новым главой Черниговской областной государственной администрации стал Вячеслав Чаус – тезка экс-судьи Николая Чауса. Соответствующий указ 4 августа подписал президент Владимир Зеленский.

Более того, Зеленский лично вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

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Назначение Чауса на должность председателя Черниговской ОГА правительство согласовало еще 28 июля. Ранее областную госадминистрацию возглавляла Анна Коваленко. Она является женой бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Коваленко стала председателем Черниговской ОГА 13 октября 2020 года. Тогда она была беременной, а в январе родила дочь Марию. Представляя чиновницу, президент Зеленский подчеркнул, что она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область.

Первые шаги на должности председателя Черниговской ОГА

Ранее кандидат на должность главы Черниговщины озвучил свое видение развития области и первые шаги. В частности, говорилось о конструктивном диалоге с общинами, устойчивом развитии и реализации инициатив президента.

Он раскритиковал темпы выполнения проектов "Большой стройки" в Черниговской области. Подчеркнул необходимость "немедленно и радикально изменить, а также развивать систему здравоохранения.

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