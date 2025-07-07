На войне за Украину героически погиб Вячеслав Кузьмак из Умани
- Вячеслав Кузьмак, наводчик первой парашютно-десантной роты, погиб во время выполнения боевого задания.
- Прощание с Героем состоится 7 июля в Умани, с отпеванием в Свято-Троицкой Церкви ПЦУ и захоронением на Аллее Героев.
Более 3 лет продолжается украинское сопротивление российской полномасштабной агрессии. Наша страна продолжает нести трагические человеческие потери.
5 июля, в субботу, в Уманском городском совете сообщили о гибели земляка Вячеслава Кузьмака, передает 24 Канал.
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Невосполнимая потеря
38-летний Вячеслав служил наводчиком первой парашютно – десантной роты первого парашютно – десантного батальона, имел звание солдата.
Защитник героически погиб во время выполнения боевого задания.
Прощание с Героем состоится 7 июля:
- 10:00
Прощание дома по адресу: город Умань, улица Кобзарева (Ширшова), 60.
- 11:00
Отпевание погибшего воина в Свято – Троицкой Церкви ПЦУ.
- 11:45
Состоится общегородское чествование воина-защитника – "живой коридор" от Обелиска славы. Захоронение на Аллее Героев (Софиевская Слободка).
Прошу присоединиться к прощанию с воином, защищавшим нашу свободу и независимость. Вечная память Герою,
– призвала городской голова Ирина Плетнева
Напомним, что в Новых Санжарах попрощались с Станиславом Поповичем, который погиб 3 июля в Полтаве в результате удара вражеского беспилотника в здание ТЦК. У мужчины осталась жена и трое детей.