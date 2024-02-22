В Раде останется 400 депутатов: "слуга народа" Медяник решил сложить мандат

Нардеп от "Слуг народа" Вячеслав Медяник слагает мандат. Политик уже написал соответствующее заявление.

Эту информацию журналистам сообщила спикер фракции Юлия Палийчук. Стоит добавить, что это случилось после собрания фракции "Слуг народа" 21 февраля впервые с начала войны.

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Что известно о сложении мандата "Слуги народа"

Юлия Палийчук заявила, что заявление 36-летнего Вячеслава Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени политик будет оставаться нардепом.

Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья,

– заявила Палийчук в комментарии Интерфакс-Украина.

Кстати, Медяник сейчас является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

После того, как политик сложит мандат, то в Верховной Раде останется 400 депутатов.

Что известно о Вячеславе Медянике

Политика избрали в Верховную Раду на выборах 2019 года по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.

В движении "ЧЕСТНО" рассказали, что он был одним из тех нардепов, кто в конце 2022 года голосовал за проект закона №5655, который внедрялся в интересах застройщиков и нивелировал влияние граждан на восстановление Украины. Зеленский его до сих пор не подписал, поэтому он не вступил в силу.

В 2019 году политик был соинициатором 25 законопроектов – это наибольшее количество среди его днепровских коллег.

Кстати, в декларации за 2019 год нардеп задекларировал подарок от вероятного родственника на 1,06 миллиона гривен. Также его семья владеет едва ли не самым большим количеством недвижимости среди днепровских мажоритарщиков – земельным участком, жилым домом, четырьмя квартирами в Днепре.

Более того, его жена в 2019 году владела машиной Porsche Cayenne (2018 года выпуска) за 2,2 миллиона гривен.