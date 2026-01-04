"Все имеет свое завершение": глава Тернопольской ОВА Негода написал прощальное сообщение

Председатель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода опубликовал прощальное сообщение, подытоживая результаты своей работы. Ранее стало известно, что президент Украины назначит нового человека на должность начальника областной военной администрации.

Он подвел итоги своей работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке Вячеслава Негоды.

Что написал глава Тернопольской ОГА?

Глава области поблагодарил команду, военных, волонтеров, бизнеса и общины за совместную работу и отметил, что Тернопольщина стала сильнее. По оценкам Офиса Президента, за 11 месяцев 2025 года область вошла в тройку лидеров среди 15 тыловых регионов Украины.

Все имеет свое начало и свое завершение. Период моей работы в Тернопольской ОГА – это время решений, ответственности и испытаний. Было нелегко,

– написал Негода в фейсбуке.

Вячеслав Негода поблагодарил Президента Украины и Правительство за доверие, а также всех, кто ежедневно работает ради безопасности, развития общин и поддержки людей. Он подытожил, что не все планы удалось реализовать, однако ни один день работы не был напрасным, ведь служение государству не завершается вместе с должностью.

Обратите внимание! Руководитель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода занял должность начальника администрации летом 2024 года. До этого Вячеслав Негода официально находился на пенсии и преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Что известно о смене руководителей в других областях Украины?