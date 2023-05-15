Во вторник, 14 мая, брат оккупанта Опольского сообщил, что тот умер, воюя как доброволец против нашего государства. Об этом информирует 24 Канал.
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А мог "спокойно жить"
Собственно, известно, что Опольский получил смертельное ранение не так давно – то есть 12 мая, и впоследствии отправился прямо к Кобзону.
Опольский Вячеслав, умер 12.05.2023, уроженец Башкирии, окончил с отличием Рязанское военно-воздушное училище. На (так называемую – 24 Канал) "СВО" пошел добровольцем, был смертельно ранен в бою,
– говорится в сообщении брата захватчика Павла.
Следует сказать, что согласно открытой информации, Опольский не был действующим офицером и находился в запасе. То есть мог россиянин "жить спокойно", "горя не знать", но что-то его побудило отправиться на гибель в Украину.
Как пишут СМИ, проживал оккупант в поселке Кубинка в Московской области. Там базируется элитная 45-я отдельная бригада НДС враждебного государства.
Военный из Башкирии, что отправился к Кобзону / фото из соцсетей
Потери врага: последние новости
В Генштабе Вооруженных Сил констатировали, что по состоянию на 15 мая с начала полномасштабного вторжения погибли 199 460 вражеских военных. Только за минувшие сутки – 580 бойцов. Также Россия потеряла:
- танков – 3 759 единиц (+3);
- боевых бронированных машин – 7 336 единиц (+11);
- артиллерийских систем – 3 137 единиц (+21);
- РСЗО – 562 единицы;
- средства ПВО – 316 единиц (+2),
- самолетов – 308 единиц;
- вертолетов – 294 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 720 единиц (+24);
- крылатые ракеты – 973 единицы (+3);
- корабли/катера – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 034 единицы (+16);
- специальная техника – 407 единиц (+3).