У вівторок, 14 травня, брат окупанта Опольського повідомив, що той помер, воюючи як доброволець проти нашої держави. Про це інформує 24 Канал.

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А міг "спокійно жити"

Власне, відомо, що Опольський отримав смертельне поранення не так давно – себто 12 травня, і згодом вирушив прямо до Кобзона.

Опольський В'ячеслав, помер 12.05.2023, уродженець Башкирії, закінчив з відзнакою Рязанське військово-повітряне училище. На (так звану – 24 Канал) "СВО" пішов добровольцем, був смертельно поранений у бою,

– йдеться в повідомленні брата загарбника Павла.

Слід сказати, що, згідно з відкритою інформацією, Опольський не був чинним офіцером і перебував у запасі. Себто міг росіянин "жити спокійно", "горя не знати", але щось його спонукало відправитися на загибель в Україну.

Як пишуть ЗМІ, проживав окупант у селищі Кубинка, що в Московській області. Власне, там базується елітна 45-та окрема бригада ПДВ ворожої держави.

Військовий з Башкирії, що відправився до Кобзона / фото зі соцмереж

Зверніть увагу! З фотографій у відкритому доступі зрозуміло, що уже у 2007 році Опольський був майором, а у 2008 – брав участь у російсько-грузинській війні. Як відомо, закінчилась вона окупацією Південної Осетії та Абхазії.

Втрати ворога: останні новини

У Генштабі Збройних Сил констатували, що станом на 15 травня від початку повномасштабного вторгнення загинуло 199 460 ворожих військових. Лише за минулу добу – 580 бійців. Також Росія втратила: