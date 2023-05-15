У вівторок, 14 травня, брат окупанта Опольського повідомив, що той помер, воюючи як доброволець проти нашої держави. Про це інформує 24 Канал.
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А міг "спокійно жити"
Власне, відомо, що Опольський отримав смертельне поранення не так давно – себто 12 травня, і згодом вирушив прямо до Кобзона.
Опольський В'ячеслав, помер 12.05.2023, уродженець Башкирії, закінчив з відзнакою Рязанське військово-повітряне училище. На (так звану – 24 Канал) "СВО" пішов добровольцем, був смертельно поранений у бою,
– йдеться в повідомленні брата загарбника Павла.
Слід сказати, що, згідно з відкритою інформацією, Опольський не був чинним офіцером і перебував у запасі. Себто міг росіянин "жити спокійно", "горя не знати", але щось його спонукало відправитися на загибель в Україну.
Як пишуть ЗМІ, проживав окупант у селищі Кубинка, що в Московській області. Власне, там базується елітна 45-та окрема бригада ПДВ ворожої держави.
Військовий з Башкирії, що відправився до Кобзона / фото зі соцмереж
Втрати ворога: останні новини
У Генштабі Збройних Сил констатували, що станом на 15 травня від початку повномасштабного вторгнення загинуло 199 460 ворожих військових. Лише за минулу добу – 580 бійців. Також Росія втратила:
- танків – 3 759 одиниць (+3);
- бойових броньованих машин – 7 336 одиниць (+11);
- артилерійських систем – 3 137 одиниць (+21);
- РСЗВ – 562 одиниці;
- засоби ППО – 316 одиниці (+2),
- літаків – 308 одиниць;
- гелікоптерів – 294 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 одиниць (+24);
- крилаті ракети – 973 одиниці (+3);
- кораблі / катери – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 034 одиниці (+16);
- спеціальна техніка – 407 одиниць (+3).