Журналисты нашли пропагандиста Вячеслава Пиховшека в Киеве

Бывший телеведущий и пророссийский пропагандист Вячеслав Пиховшек, предположительно, до сих пор находится в Киеве. Он проживает по своему столичному адресу регистрации.

Об этом говорится в расследовании команды "Телевидения Торонто".

Куда делся рупор Кремля Пиховшек?

Пиховшек исчез из публичного пространства еще до начала полномасштабной войны. Его последние сообщения в фейсбуке датируются январем 2022 года и преимущественно содержат критику издания "Детектор медиа".

После вторжения существовала версия, что он выехал в Россию, однако расследователи не нашли никаких следов его пребывания там – ни данных о пересечении границы, ни регистраций, налоговой активности или пользования российскими сервисами.

Зато журналисты зафиксировали комментарии Пиховшека в телеграмм-канале священника-коллаборациониста Геннадия Шкиля. Аккаунт был привязан к украинскому номеру телефона. По этому номеру также нашли его комментарий в фейсбуке под объявлением о продаже книг в феврале 2025 года.

В июне того же года Пиховшек заказывал книгу о советских и российских спецслужбах на отделение "Новой почты" вблизи места своей регистрации в Киеве.

Журналисты пришли к выводу, что пропагандист не находится ни в России, ни на фронте, а спокойно живет в украинской столице.

"Детектор медиа" обратился в СБУ с просьбой прокомментировать ситуацию и ожидает ответа.

Напомним, что Вячеслав Пиховшек ранее работал на ряде украинских телеканалов, а с 2017 года был ведущим на канале NewsOne, принадлежавший Виктору Медведчуку. После санкций СНБО в 2021 году продолжил работу на канале Ukrlive ("Первый независимый"), который впоследствии также попал под санкции и был закрыт.

