Про це йдеться в розслідуванні команди "Телебачення Торонто".

Куди подівався рупор Кремля Піховшек?

Піховшек зник з публічного простору ще до початку повномасштабної війни. Його останні дописи у фейсбуку датуються січнем 2022 року й переважно містять критику видання "Детектор медіа".

Після вторгнення існувала версія, що він виїхав до Росії, однак розслідувачі не знайшли жодних слідів його перебування там – ані даних про перетин кордону, ані реєстрацій, податкової активності чи користування російськими сервісами.

Натомість журналісти зафіксували коментарі Піховшека в телеграм-каналі священника-колаборанта Геннадія Шкіля. Акаунт був прив'язаний до українського номера телефону. За цим номером також знайшли його коментар у фейсбуку під оголошенням про продаж книжок у лютому 2025 року.

У червні того ж року Піховшек замовляв книгу про радянські та російські спецслужби на відділення "Нової пошти" поблизу місця своєї реєстрації в Києві.

Журналісти дійшли висновку, що пропагандист не перебуває ані в Росії, ані на фронті, а спокійно живе в українській столиці.

"Детектор медіа" звернувся до СБУ з проханням прокоментувати ситуацію та очікує відповіді.

Нагадаємо, що В'ячеслав Піховшек раніше працював на низці українських телеканалів, а з 2017 року був ведучим на каналі NewsOne, що належав Віктору Медведчуку. Після санкцій РНБО у 2021 році продовжив роботу на каналі Ukrlive ("Перший незалежний"), який згодом також потрапив під санкції та був закритий.

