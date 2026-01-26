Про це йдеться в розслідуванні команди "Телебачення Торонто".
Куди подівався рупор Кремля Піховшек?
Піховшек зник з публічного простору ще до початку повномасштабної війни. Його останні дописи у фейсбуку датуються січнем 2022 року й переважно містять критику видання "Детектор медіа".
Після вторгнення існувала версія, що він виїхав до Росії, однак розслідувачі не знайшли жодних слідів його перебування там – ані даних про перетин кордону, ані реєстрацій, податкової активності чи користування російськими сервісами.
Натомість журналісти зафіксували коментарі Піховшека в телеграм-каналі священника-колаборанта Геннадія Шкіля. Акаунт був прив'язаний до українського номера телефону. За цим номером також знайшли його коментар у фейсбуку під оголошенням про продаж книжок у лютому 2025 року.
У червні того ж року Піховшек замовляв книгу про радянські та російські спецслужби на відділення "Нової пошти" поблизу місця своєї реєстрації в Києві.
Журналісти дійшли висновку, що пропагандист не перебуває ані в Росії, ані на фронті, а спокійно живе в українській столиці.
"Детектор медіа" звернувся до СБУ з проханням прокоментувати ситуацію та очікує відповіді.
Нагадаємо, що В'ячеслав Піховшек раніше працював на низці українських телеканалів, а з 2017 року був ведучим на каналі NewsOne, що належав Віктору Медведчуку. Після санкцій РНБО у 2021 році продовжив роботу на каналі Ukrlive ("Перший незалежний"), який згодом також потрапив під санкції та був закритий.
- Гауляйтеру окупованої частини Херсонщини Володимиру Сальдо повідомлено про підозру у створенні незаконного батальону на лівобережжі Херсонщини, яке підтримує Росію. Ще 11 представників командування підозрюють у державній зраді, колабораційній діяльності, фінансуванні та забезпеченні батальйону.
- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення внесла Любов Успенську до списку осіб, що загрожують національній безпеці України за підтримку війни Росії проти України.
- Опозиціонер Леонід Волков у приватному листуванні називав українських військових "нацистами" та виправдовував дії Росії з 2014 року. Україна відкрила кримінальне провадження проти Волкова, а Литва розглядає можливість анулювання його посвідки на проживання.