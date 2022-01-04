Вятрович объяснил, почему вернуть Бандере звание Героя Украины юридически невозможно

Вернуть Степану Бандере звание Героя Украины невозможно с юридической точки зрения. В то же время важно, чтобы в стране появилась научная биография проводника Организации украинских националистов.

Возможность возвращения Бандере звания Героя Украины народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", историк Владимир Вятрович оценил в интервью Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Возвращение Бандере звания Героя Украины

Вятрович отметил, что он скептически относится к инициативе возвращения Бандере звания Героя Украины по нескольким соображениям.

С юридической точки зрения это невозможно. Нет правовых механизмов для того, чтобы отменить решение суда, чтобы снова каким-то образом вернуть это звание,

– пояснил нардеп.

Он добавил, что с историко-политической точки зрения – "зачем это звание Бандере". Ведь эта государственная награда в значительной степени дискредитирована некоторыми ее владельцами, которые поддерживают врагов Украины.

Также Вятрович пояснил, что это звание является украинской адаптацией "Героя Советского Союза". Поэтому, по его мнению, следовало бы говорить о новом звании, введении новой награды или отличия.

"Хотя в идеале надо двигаться к этой цели другим путем – должен быть национальный Пантеон", – отметил он. Нардеп уточнил, что речь идет о перезахоронении в Украине ключевых фигур нашей истории. Ведь очень многие из них покоятся за границей.

Отсутствие научной биографии Степана Бандеры

Он также обратил внимание, что до сих пор нет научной биографии Бандеры. Это, добавил Вятрович, связано с тем, что тема "наэлектризована". Ведь Бандера стал символом борьбы за украинскую независимость, который вызывает разные чувства: "у кого-то – невероятное увлечение, у других – не менее упорную ненависть".

Нардеп отметил, что большое количество документов есть в Украине, значительный массив имеется и в других странах.

Я думаю, что будет научная биография Бандеры. Раскрою секрет, работа над этим есть также в моих творческих планах,

– рассказал Вятрович.

Он отметил, что "наэлектризованность темы его не пугает". Поэтому, когда будет спокойнее в стране, он возьмется за это.

Когда у Бандеры забрали звание Героя Украины

В 2010 году президент Виктор Ющенко посмертно присвоил звание Героя Украины проводнику ОУН Степану Бандере.

Однако уже через год при президентстве Виктора Януковича суд решил отменить этот указ.

В июле 2021 года группа нардепов от разных фракций зарегистрировала проект постановления, который предлагает присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

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