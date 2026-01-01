Это меняет мир, – Садовый честно поделился вкладом Львова в развитие ВПК

В самом Львове нет оборонных производств, только в области. Однако это не препятствует городу поддерживать военно-промышленный комплекс Украины. Особое внимание Львов уделяет именно дронам, которые стали незаменимыми на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что Украина должна иметь инструменты для ударов по врагу. Кроме того, город активно поддерживает ветеранский бизнес.

О вкладе Львова в развитие ВПК

Городской голова Львова отметил, в городе есть R&D (центры исследований и разработок). Производство же за пределами Львова в безопасных локациях и содержит большой спектр – в частности, дроны.

Это меняет мир. Все должны быть готовы к тому, что за определенное время, например, тысячи дронов одновременно смогут атаковать конкретный объект,

– подчеркнул он.

По словам Садового, Украина должна разрабатывать не только методы противодействия российским ударам, но и технологии, которые будут поражать врага. Несмотря на переговоры, которые сейчас продолжаются, украинцы должны осознать, что Россия – это постоянная угроза, которую не уничтожить мирными договорами.

"Львов – как пилотная площадка. Мы можем делать много вещей – от милитарных процессов до реабилитации, а затем передавать это другим общинам. Если мы это активизируем, то будем сильными – на нас не будут нападать", – сказал городской голова Львова.

Он добавил, что Львов имеет гранты до 2 миллионов гривен на инновации для разработчиков милитарной продукции (в частности, дроны и антидронные системы), которая затем попадает на фронт. Кроме того, город имеет гранты для ветеранского бизнеса.

Как развился ВПК в 2025 году?