Еще в конце лета 2025 года российские военачальники обещали, что прорвут фронт уже в октябре. Но, как рассказал 24 Каналу военный обозреватель Василий Пехньо, коллапса на линии соприкосновения не произошло.

К теме Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя

Как Украина потеряла Северск?

Конечно, в украинской армии также есть проблемы. Прежде всего они связаны с нехваткой личного состава. Это один из вызовов 2025 года. К сожалению, бригады недополучали нужное количество бойцов.

"Пока формировали штурмовые подразделения, бригады на линии фронта оставались без качественного пополнения. Самым свежим результатом этого является Северск и то, что там произошло", – подчеркнул Василий Пехньо.

Важно! Генштаб 23 декабря подтвердил, что ВСУ вышли из Северска – города на севере Донецкой области. Александр Сырский объяснил, что долгое время он не был приоритетом для врага, но массовое применение врагом дронов на оптоволокне заставило наших бойцов отступить. Город был важным, ведь вокруг господствующие высоты.

Несмотря на то, что в Северске стояли абсолютно истощенные бригады – 54, 10, 81 – они все равно сдерживали противника. После того как населенный пункт захватил враг, он до сих пор не имеет возможности прорваться дальше на оперативную глубину.

Это понятно, потому что россияне полагались на тактику инфильтрации, малых пехотных групп. Но пехотинец не может преодолеть такое большое расстояние, а технику враг не использует, потому что ее сразу уничтожают.

Каких действий ждать от врага в 2026 году?

Не надо думать, что на захват 23%, оставшихся на Донбассе, россиянам понадобится еще 3 – 4 года. Так не работает. Но несмотря на это не стоит забывать, что с такими потерями, которые имеет Россия, неизвестно как долго она сможет воевать. Итак, ситуация достаточно сложная, а ее развязка зависит от многих факторов.

Сейчас маловероятно, что россияне хоть где-то могут прорвать фронт. Все их разговоры о наступлении на Запорожье – это не более чем, объяснение для рядовых россиян, почему их армия так долго стоит на месте,

– добавил военный обозреватель.

Несмотря на это, много маркеров демонстрируют, что в 2026 году Россия должна была бы начать активные боевые или гибридные действия против восточного фланга НАТО. Так можно объяснить, почему россияне затормозили в Украине.

"Для российского режима – это шанс. Если они сейчас начнут какие-то агрессии в Литве, Польше или где-то еще – так объяснят своему населению, что Кремль якобы готовился к большой войне", – подчеркнул Василий Пехньо.

Последние новости с фронта