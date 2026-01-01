Ще наприкінці літа 2025 року російські воєначальники обіцяли, що прорвуть фронт вже у жовтні. Але, як розповів 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо, колапсу на лінії зіткнення не сталося.

Як Україна втратила Сіверськ?

Звісно, в українському війську також є проблеми. Насамперед вони пов'язане з нестачею особового складу. Це один з викликів 2025 року. На жаль, бригади недоотримували потрібну кількість бійців.

"Поки формували штурмові підрозділи, бригади на лінії фронту залишалися без якісного поповнення. Найсвіжішим результатом цього є Сіверськ і те, що там сталося", – підкреслив Василь Пехньо.

Важливо! Генштаб 23 грудня підтвердив, що ЗСУ вийшли з Сіверська – міста на півночі Донеччини. Олександр Сирський пояснив, що тривалий час воно не було пріоритетом для ворога, але масове застосування ворогом дронів на оптоволокні змусило наших бійців відступити. Місто було важливим, адже навколо панівні висоти.

Попри те, що у Сіверську стояли абсолютно виснажені бригади – 54, 10, 81 – вони все одно стримували противника. Після того як населений пункт захопив ворог, він досі не має можливості прорватися далі на оперативну глибину.

Це зрозуміло, бо росіяни покладалися на тактику інфільтрації, малих піхотних груп. Але піхотинець не може подолати таку велику відстань, а техніку ворог не використовує, бо її одразу знищують.

Яких дій чекати від ворога у 2026 році?

Не треба думати, що на захоплення 23%, які залишилися на Донбасі, росіянам знадобиться ще 3 – 4 роки. Так не працює. Але попри це не варто забувати, що з такими втратами, які має Росія, невідомо як довго вона зможе воювати. Отже, ситуація досить складна, а її розв'язка залежить від багатьох факторів.

Наразі малоймовірно, що росіяни хоч десь можуть прорвати фронт. Всі їхні розмови про наступ на Запоріжжя – це не більше ніж, пояснення для пересічних росіян, чому їхня армія так довго стоїть на місці,

– додав військовий оглядач.

Попри це, багато маркерів демонструють, що у 2026 році Росія мала б розпочати активні бойові чи гібридні дії проти східного флангу НАТО. Так можна пояснити, чому росіяни загальмували в Україні.

"Для російського режиму – це шанс. Якщо вони зараз розпочнуть якісь агресії у Литві, Польщі чи деінде – так пояснять своєму населенню, що Кремль нібито готувався до великої війни", – підкреслив Василь Пехньо.

