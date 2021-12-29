Вколол "вакцину" и ограбил: на Сумщине более 7 лет приговорили мужчину

В мае 2021 года в селе Озаричи Конотопского района Сумской области мужчина представился фельдшером и предложил пенсионерам вакцинироваться. Вместо вакцины он вколол людям снотворное и ограбил их.

Когда женщина пришла в себя, злоумышленник начал наносить ей удары и устроил пожар. Суд признал мужчину виновным 28 декабря 2021 года.

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Суд приговорил преступника к 7 годам заключения

Суд признал виновным 54-летнего мужчину за:

разбойное нападение на семью пенсионеров;

поджог их дома;

похищение документов.

Приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья,

– рассказали в прокуратуре.

Прокурор доказал вину преступника

В ведомстве рассказали – прокурор в суде доказал, что 4 мая 2021 года в селе Озаричи Конотопского района мужчина:

пришел в дом пенсионеров, назвался фельдшером и предложил им вакцинироваться от COVID-19;

пожилые люди были в зоне риска и согласились на вакцину;

однако фельдшер вместо вакцины вколол пенсионерам снотворное;

мужчина подождал, пока они уснут и начал искать у них деньги и другие ценные вещи.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападавший начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карту. Убегая, мужчина поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление,

– рассказали в прокуратуре.

Пожилые люди погасили пожар и вызвали полицию. Известно, что мужчина готовился к преступлению заранее. Он имел с собой данные потерпевших, бутылочки со снотворным, шприцы.

Кратко о последних подобных инцидентах

21 декабря во Львове мать и дочь в подъезде напали на 68-летнюю львовянку. Они украли у нее деньги и мобильный телефон. Полиция задержала злоумышленниц. Им грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

26 декабря в Днепре мужчина пробрался в квартиру, чтобы ограбить ее. Когда его разоблачили, мужчина начал бить хозяина квартиры ноутбуком. Полиция задержала злоумышленника.

28 декабря в центре Киева на улице Крещатик мужчина застрял на крыше гаража из-за травмированной ноги. Потерпевший пытался догнать воров, которые его ограбили, но это ему не удалось. Мужчину спасли и оказали ему помощь.

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