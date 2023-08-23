Несмотря на травмы, полученные при разминировании заминированных россиянами территорий, Владислав не опустил руки. О свадьбе "Самурая" рассказали присутствовавшие на церемонии фотографы Константин и Влада Либеровы.

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Вчера имели честь присутствовать на свадьбе настоящего героя, Владислава Ещенко, известного как "Самурай". Мы знакомили вас с Владом несколько месяцев назад. Сапер и доброволец, он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Влад потерял оба глаза и возможность видеть мир. Однако даже это не смогло его сломить,

– отметил в сообщении фотограф.



Валерия и Владислав поженились 21 августа / Фото Константин и Влада Либеровы

Валерия с первого дня после ранения была рядом с Владом

Благодаря отцу и любимой девушке Владислав не отчаялся, не сдался – и встал на ноги. Более того: теперь он помогает побратимам, которые проходят тот же путь, что в свое время прошел "Самурай". Он делится опытом с военными, частично или полностью потерявшими зрение на войне, помогает им привыкнуть к новой реальности и собственным примером доказывает: даже после таких ранений жизнь не заканчивается.

Власти во время лечения и реабилитации неизменно чувствовали любовь и поддержку любимой Валерии. 21 августа она согласилась стать его супругой.



Влад сделал предложение Валерии в августе / Фото Константин и Влада Либеровы



Уже через месяц они отпраздновали свадьбу / Фото Константин и Влада Либеровы

Эта история о несокрушимости, да. А еще о большом горе, которое принесла Россия с собой. Если бы не война, этот молодой жизнерадостный парень мог бы видеть свою красивую невесту самый важный для них день,

– отметили Либеровы.



История Влада и Валерии – это история несгибаемой любви / Фото Константин и Влада Либеровы

Из-за ранения воин не может увидеть, как красива его жена / Фото Константин и Влада Либеровы

Влад разминировал родной Донбасс

Владислав родился в оккупированной с 2014 года Горловке Донецкой области. Когда на Донбасс пришел "русский мир", юноша еще учился в школе. Вместе с семьей он уехал в Славянск, где окончил школу.

Далее будущий Герой присоединился к организации HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием, где и получил первый опыт деминера: вместе с единомышленниками Владислав разминировал родной Донбасс.

Как потерял глаза

После полномасштабного вторжения Влад Ещенко пошел в войско и уже 5 марта во Временном Яру он принял присягу. На фронте обезвреживали взрывные устройства. 9 августа 2022 года воин получил крайне тяжелые ранения: одна из мин взорвалась, спровоцировав детонацию еще более 80 взрывных устройств.



Воин мечтает увидеть победу Украины / Фото Константин и Влада Либеровы

Воин мечтает, чтобы в Украине появилась экспериментальная технология, которая вернет зрение ему и воинам, имеющим схожие травмы, а также о том, чтобы увидеть Победу Украины.