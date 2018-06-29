Владельцев Huawei ждут важные изменения, – СМИ

Компания Huawei провела совещание, в рамках которого выработали новую стратегию продвижения фирменных смартфонов на рынке Китае и других регионах. Так что уже скоро их смартфоны начнут обновляться несколько раз в год, а происходить это будет по определенному расписанию.

Об этом пишет издание akket.com.

Во время совещания руководство Huawei пришло к согласию, что бренд уделяет слишком мало внимания программному обеспечению на своих телефонах, что негативно сказывается на продажах. Поэтому была создана новую стратегию продвижения фирменной продукции.

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Теперь обновления для смартфонов Huawei будут выпускаться каждые два месяца. То есть в течение года пользователей ждет 6 запланированных обновлений. Об этом покупателям будут сообщать при покупке устройства.

Пока неизвестно, речь идет о новых прошивках с исправлением недостатков или обновлении к новым версиям Android.

Но, в любом случае, обновления будут происходить каждые два месяца – это положительные изменения.

По словам источника, в рамках этой политики обновлений на смартфонах Huawei P10, P20, P20 Pro, Mate 9, Mate 10, Mate 10 Pro, Nova 3e, Nova 2 и Nova lite 2i должна появиться поддержка программного сканера лица Face Unlock.

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