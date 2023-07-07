Владельцы холдинга GNT Науменко и Гроза "лишаются" имущества, чтобы не платить инвестору из США

GNT Group, которому принадлежит терминал "Олимпекс Купе Интернейшнл" в Одесском порту, присвоил кредитные средства. Речь идет о 95 миллионах долларов, которые холдинг получил от американских инвесторов и кредиторов.

Об этом в фейсбуке сообщил журналист Сергей Лямец. По его словам, жертвами нечестной деятельности GNT Group стали фонд Argentem Creek Partners (ACP) и финансовая компания Innovatus, которые и предоставили холдингу кредитные средства.

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Как отметил Лямец, владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза организовали масштабную схему, от которой пострадали не только иностранные инвесторы, но и репутация Украины на международной арене. В частности, украинские бизнесмены не вернули фонду ACP 75 миллионов долларов, еще 20 миллионов долларов они задолжали компании Innovatus.

К каким стратегиям прибегают Науменко и Гроза

Как сообщил журналист, благодаря полученным кредитным средствам владельцы GNT Group погасили долг перед ЕБРР, а также расширяли свой бизнес и стали заниматься трейдингом. В то же время, получая прибыль, Науменко и Гроза не спешили отдавать деньги кредиторам.

"Одесситы применяют весь классический юридический инструментарий, который существует в Украине для избежания выплаты долгов", – заявил Лямец.

По его словам, общая стратегия действий Науменко и Грозы состоит в следующих шагах:

Никаким способом не возвращать долги. Оформить все имущество на другие компании и продолжать работать. Инвесторам бросить пустые "оболочки", на которых раньше были реальные терминал, зерно, техника.

Как объяснил журналист, владельцы GNT Group оформили бизнес на многие компании, создав своеобразные "непролазные юридические дебри". Таким образом Владимир Науменко и Сергей Гроза достигли того, что фактически сами не имеют имущества, ведь оно переоформлено на другие структуры.

Как одесские бизнесмены вводят в заблуждение иностранных кредиторов

Более того, как отмечает Лямец, одесситы специально загоняют "Олимпекс" в кредиторскую задолженность, сумма которой достигает уже 1,3 миллиарда гривен. К тому же, они передали половину терминала под залог в банк "Південний".

В разгар конфликта с американскими кредиторами банк "Південний" инициировал процедуру взыскания на половину зернового терминала путем продажи этого актива другому лицу. Цена продажи составила 158 миллионов гривен, или 4,3 миллиона долларов (в разы дешевле!). А покупателем стала компания ООО "Санолта Корм" из группы Sunolta, которая, вероятно, подконтрольна Грозе и Науменко,

– написал журналист.

Как отметил Лямец, параллельно Науменко и Гроза развернули в медиа пиар-кампанию против ACP и Innovatus, которые якобы предоставили кредит "на драконовских условиях".

При этом владельцы GNT Group имели финансовую возможность рассчитаться с долгами, ведь их активы, включая терминал в Одессе, не пострадали от полномасштабной войны. Более того, "Олимпекс" является главным терминалом, обслуживающим "зерновой коридор". Кроме того, в начале войны на элеваторах "Олимпекс" хранились запасы зерна и подсолнечника общей стоимостью 120 миллионов долларов.

Это зерно, которое Науменко и Гроза приобрели в качестве трейдеров и планировали продать за границу. При этом общие объемы задолженности превышали 150 миллионов долларов. То есть, одесситы могли погасить львиную часть долгов. Вместо этого они сделали иначе,

– рассказал Лямец.

По его словам, еще в мае 2022 года владельцы GNT Group сообщили, что это зерно якобы было утилизировано.

Какие перспективы ждут владельцев GNT Group

Как сообщил журналист, сейчас ситуация, связанная с GNT Group, выглядит следующим образом:

судебные споры против различных юридических лиц в составе GNT Group продолжаются в Великобритании, Швейцарии, Кипре, Объединенных Арабских Эмиратах и Украине;

инициированы или в процессе подачи дополнительные уголовные дела на Кипре, в ОАЭ и Украине;

отстранены или в процессе отстранения менеджеры бывших бенефициаров группы Грозы и Науменко во всех указанных выше юрисдикциях.

Эти обстоятельства уже повлекли за собой разрыв договоров нескольких контрагентов с компаниями GNT Group, компании с агрорынка приводят факты перечисления средств за услуги "Олимпекс" на счета третьих лиц.

"Видимо, именно поэтому должники подняли шум в СМИ вместо возврата долга или сугубо юридической борьбы. Чем ближе неотвратимость наказания, тем громче вопят "великие комбинаторы" в отчаянии от того, что счастье было так близко", – резюмировал Лямец.