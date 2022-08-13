Самое популярное имение в Литве не будет принимать туристов из россии

Владельцы Пакруойского имения решили не принимать туристов из россии. Туристам из страны-агрессора не разрешат поселяться в одно из самых больших поместий, сохранившихся в странах Балтии, с 12 августа.

Заметим, что этот туристический объект, расположенный на севере Литвы, ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов со всей Европы, особенно многие туристы приезжают из Латвии.

Важно Мир осознает риски, – в "Слуге народа" предположили, запретит ли ЕС выдачу виз россиянам

Представитель Пакруойского имения Гедрюс Климкявичюс сказал, что они не хотят, чтобы россияне наслаждались созданными литовцами ценностями.

Пока наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники подрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов,

– сказал Климкявичюс.

Есть определенные исключения

Посетить Пакруойское имение смогут те граждане россии, которые смогут доказать, что они:

пострадали от путинского режима,

получили вид на жительство в ЕС.

Пакруойское имение – не только крупнейшее из сохранившихся в Литве комплексов, но и одно из 18 самых привлекательных туристических мест в Европе, литовский "Объект туризма года в 2018, 2019, 2021", там ежегодно проходят уникальные фестивали цветов и света. Имение расположено недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.

Заметим, что ранее Эстония решила запретить въезд в страну россиянам с выданными ею шенгенскими визами, Литва заявила, что ценит решение соседа, но подчеркнула, что ограничения действуют более эффективно, если они применяются на уровне Европейского Союза.

Литва будет собирать средства для Украины ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости литовцы собирают деньги на новое оружие для украинских военных. К инициативе будут призывать присоединиться и людей из других стран – Латвии, Эстонии, Польши и т.д.

"Думаю, что это будет хороший подарок, который мы хотим сделать ко Дню Независимости Украины, 24 августа. У нас есть 8 активных дней для этого. Наша первоочередная цель – 4 миллиона евро", – рассказал литовский журналист Андрюс Тапинас.

Литва запустила новый масштабный сбор для ВСУ: смотрите видео