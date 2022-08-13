Зауважимо, що цей туристичний об'єкт, що розташований на півночі Литви, щорічно відвідують кілька сотень тисяч туристів з усієї Європи, особливо багато туристів приїжджає з Латвії.

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Представник Пакруойського маєтку Гедрюс Клімкявічюс сказав, що вони не хочуть, щоб росіяни насолоджувалися створеними литовцями цінностями.

Поки одні насолоджуються поїздками, відпочинком та розвагами у Литві, їхні співвітчизники підривають, вбивають та знищують не лише мешканців України, а й культурні цінності цієї країни. Нам не потрібні криваві гроші російських туристів,

– сказав Клімкявічюс.

Існують певні виключення

Відвідати Пакруойський маєток зможуть ті громадяни росії, які зможуть довести, що вони:

постраждали від путінського режиму,

отримали посвідку на проживання в ЄС.

Довідка. Пакруойський маєток – не тільки найбільший з комплексів, що збереглися в Литві, але й одне з 18 найпривабливіших туристичних місць у Європі, литовський "Об'єкт туризму року у 2018, 2019, 2021", там щорічно проходять унікальні фестивалі квітів і світла. Маєток розташований недалеко від кордону з Латвією, поряд з Via Baltica, що з'єднує Варшаву з Таллінном і поряд із популярним серед російських туристів Рундальським палацом.

Зауважимо, що раніше Естонія вирішила заборонити в'їзд до країни росіянам з виданими нею шенгенськими візами, Литва заявила, що цінує рішення сусіда, але наголосила, що обмеження діють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні Європейського Союзу.

Литва збиратиме кошти для України до Дня Незалежності

До Дня Незалежності литовці збирають гроші на нову зброю для українських військових. До ініціативи закликатимуть доєднатися і людей з інших країн – Латвії, Естонії, Польщі тощо.

"Думаю, що це буде гарний подарунок, який ми хочемо зробити до Дня Незалежності України, 24 серпня. В нас є 8 активних днів для цього. Наша першочергова ціль – 4 мільйони євро", – розповів литовський журналіст Андрюс Тапінас.

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