Владелец солнечной станции в Запорожье опроверг кражу оборудования: что же произошло

Ранее сообщалось, что оккупанты вывезли одну из крупнейших солнечных электростанций в Украине. Но совладелец СЭС Грин Энерджи Токмак отрицает эту информацию. При этом сообщает, что станция частично разрушена.

23 июня запорожские СМИ сообщили, что российские захватчики разобрали и вывезли СЭС Грин Энерджи Токмак , которая по мощности входит в 5 крупнейших СЭС Украины.

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Владелец назвал информацию о краже фейком

Совладелец СЭС Грин Энерджи Токмак Александр Репкин возразил, что оккупанты вывезли оборудование. При этом он сказал, что станция частично разрушена.

Журналисты обратились в пресс-службу Александра Репкина, но там сказали, что не комментируют ситуацию вокруг станции.

Впоследствии комментарий Репкина появился в украинском Forbes:

Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование, чтобы избежать пожара,

– сказал он.

Что случилось

27 февраля россияне зашли в Токмак и солнечная электростанция, расположенная возле города и бывшего военного аэродрома, оказались линии огня. Станцию частично разрушили из-за обстрелов из Градов и другого оружия. Впоследствии на станцию заехал танк и подавил модули.

По словам собственника СЭС, кроме этого россияне разграбили офис. Во время комендантского часа, то есть ночью, оккупанты цинично зашли на территорию станции и украли несколько инверторов и срезали кабель.

Станция до сих пор работает во благо города

Установленная мощность СЭС Грин Энерджи Токмак составляет 64,15 МВт. Из-за разрушения она потеряла около 20% мощности и сейчас работает на мощности около 40 МВт. Предварительно ущерб от разрушений составляет около 8 миллионов евро. Но станция, по словам Репкина, до сих пор работает, а электроэнергия со станции уходит в украинскую энергосеть.

Наша станция – одна из ключевых трансформаторных подстанций в этом районе. Сейчас электроэнергия со станции уходит в украинскую энергосеть, обеспечивая город Токмак. Также электроэнергия со станции поставляется в Приморский и Приазовский районы Запорожской области.

– сказал он.

На станции работают 48 сотрудников, но работа усложнена. У станции, в районе аэродрома, россияне совершили запрещенную зону и стреляют без предупреждения во всех приближающихся. В эту зону попадает часть станции и работники туда не могут войти.

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По словам журналиста Дениса Казанского, владельцы одной из самых больших станций в Украине в Токмаке – местные депутаты от пророссийской и уже запрещенной партии "Опоблок" Руслан Божко и Александр Репкин.