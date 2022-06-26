23 червня запорізькі ЗМІ повідомили, що російські загарбники розібрали та вивезли СЕС Грін Енерджі Токмак, яка за потужністю входить у 5 найбільших СЕС України.

До теми Кинули димову шашку в блокпост під Мелітополем: п'яні кадирівці вирішили розібратися з росіянами

Власник назвав інформацію про крадіжку фейком

Співвласник СЕС Грін Енерджі Токмак Олександр Рєпкін заперечив, що окупанти вивезли обладнання. При цьому він сказав, що станцію частково зруйновано.

Журналісти звернулися у пресслужбу Олександра Рєпкіна, але там сказали, що не коментують ситуацію навколо станції.

Згодом коментар Рєпкіна з'явився в українському Forbеs:

Не знаю, хто вигадав цей фейк. Ми самі проводили ремонтні робити і знімали пошкоджене обладнання, щоб уникнути пожежі,

– сказав він.

Що трапилось

27 лютого росіяни зайшли в Токмак і сонячна електростанція, яка розташована біля міста і колишнього військового аеродрому, опинилися лінії вогню. Станцію частково зруйнували через обстріли з Градів та іншої зброї. Згодом на станцію заїхав танк і подавив модулі.

За словами власника СЕС, окрім цього росіяни розграбували офіс. Під час комендантської години, тобто вночі, окупанти цинічно зайшли на територію станції та вкрали декілька інверторів і зрізали кабель.

Станція досі працює на благо міста

Встановлена потужність СЕС Грін Енерджі Токмак становить 64,15 МВт. Через руйнування вона втратила близько 20% потужності й наразі працює на потужності близько 40 МВт. Попередньо збитки від руйнувань становлять близько 8 мільйонів євро. Але станція, за словами Рєпкіна, досі працює, а електроенергія зі станції йде в українську енергомережу.

Наша станція — одна з ключових трансформаторних підстанцій у цьому районі. Зараз електроенергія зі станції йде в українську енергомережу, забезпечуючи місто Токмак. Також електроенергія зі станції постачається в Приморський та Приазовський райони Запорізької області,

– сказав він.

На станції працюють 48 співробітників, але роботу ускладнено. Біля станції, в районі аеродрому, росіяни зробили заборонену зону і стріляють без попередження в усіх, хто наближається. У цю зону потрапляє частина станції і працівники туди не можуть зайти.

Зверніть увагу: За словами журналіста Дениса Казанського, власники однієї з найбільших станцій в Україні у Токмаці – місцеві депутати від проросійської та вже забороненої партії "Опоблок" Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

До теми – росіяни сильно обстріляли Харків, почалась пожежа: дивіться відео