Хочу, чтобы мир понял, что мы – великий народ, и отсоединил нас от России, – переселенка из Бучи

Российские танки заставили соучредительниц бренда "Весна" Викторию Маслову и Инну Скаржинскую бежать из Бучи, где оккупанты совершали жуткие зверства. После того, как ВСУ деоккупировали Бучу, женщины хотят продолжить помогать нашим воинам и вносить свой вклад в победу.

Об этом Виктория Маслова и Инна Скаржинская рассказали в рамках проекта 24 канала СВОИ. Основательницы бренда рассказали, что их планы – это ускорить победу Украины. Поэтому в дальнейшем они планируют отправлять средства на фронт.

Узнайте больше "Многих наших клиентов просто не стало": история владельцев бренда "Весна" об эвакуации из Бучи

Владелицы бренда "Весна" поделились планами на будущее

Инна Скаржинская рассказала, что после победы Украины она не собирается переезжать за границу.

"Мои личные планы после победы – это жить в Украине, работать для Украины и мира, чтобы мои дети учились здесь, работали, гордились тем, что они украинцы", – сказала соучредитель бренда "Весна".

Интервью с соучредительницами бренда "Весна": смотрите видео

Кроме того, она подчеркнула, что хочет, чтобы весь мир понял, что украинская нация – это великий народ и не ассоциировал Украину с Россией.

Чтобы весь мир нас полностью отсоединил от российского мира, чтобы он понял, что мы украинская нация, великий народ. Что у нас есть идентичность. Что мы – отдельный народ. Что мы очень крутые. Чтобы мир объединился вокруг добра. А все остальное мы сделаем. Я просто уверена в этом,

– резюмировала Инна.

Россияне совершали зверства в Буче: что известно