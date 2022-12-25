Про це Вікторія Маслова та Інна Скаржинська розповіли в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ. Засновниці бренду розповіли, що їхні плани – це пришвидшити перемогу України. Тому надалі вони планують відправляти засоби на фронт.
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Власниці бренду "Весна" поділилися планами на майбутнє
Інна Скаржинська розповіла, що після перемоги України вона не планує переїжджати за кордон.
"Мої особисті плани після перемоги – це жити в Україні, працювати для України та для світу, щоб мої діти вчились тут, працювали, пишалися тим, що вони українці", – сказала співзасновниця бренду "Весна".
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Крім цього, вона наголосила, що хоче, щоб увесь світ зрозумів, що українська нація – це великий народ і не асоціював Україну з Росією.
Щоб весь світ нас повністю від'єднав від російського світу, щоб він зрозумів, що ми – українська нація, великий народ. Що ми маємо ідентичність. Що ми – окремий народ. Що ми дуже круті. Щоб світ об'єднався навколо добра. А все інше ми зробимо. Я просто впевнена в цьому,
– резюмувала Інна.
Росіяни вчиняли звірства в Бучі: що відомо
- Росіяни на початку повномасштабного вторгнення окупували частину Київської області, зокрема Бучу. Жертвами російських звірств на Київщині стало понад тисячу мирних людей, яких окупанти катували та розстрілювали.
- Росія заперечує причетність до звірств та вважає, що докази нібито сфабриковані. На початку серпня з'явилася інформація, що від бригади росіян, яка чинила звірства в Бучі, майже нічого не залишилося.
- Ймовірно, Кремль сам підготував операцію знищення російських військових, які відповідальні за звірства у Київській області. Нещодавно виданню The New York Times вдалося ідентифікувати російських вбивць.