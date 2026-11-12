В Нацполиции отстранили фигуранта дела "Карфаген" Ценова, – "Схемы"

Первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Владимира Ценова отстранили от исполнения обязанностей. Чиновник является подозреваемым в рамках резонансной операции "Карфаген".

Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на запрос журналистов проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Что известно о роли Ценова в деле "Карфаген"?

Владимир Ценов фигурирует в деле "Карфаген" под псевдонимом "Прайс". В настоящее время в отношении него и других сотрудников правоохранительных органов ведется служебное расследование. В ведомстве уточнили, что Ценова отстранили на время проведения служебного расследования. Оно касается возможных нарушений служебной дисциплины отдельными сотрудниками полиции. В то же время там не уточнили, кто еще попал под проверку.

По данным НАБУ и САП, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции с позывным "Прайс" как минимум с января по июль 2026 года мог получать деньги за то, чтобы не вмешиваться в работу определенных колл-центров.

Кроме того, по версии следствия, после изъятия техники в одном из колл-центров он посоветовал подать пять одинаковых жалоб в Печерский районный суд Киева, чтобы дело рассмотрел нужный судья.

4 ноября Владимира Ценова задержали. На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Уже 6 ноября после уплаты залога он вышел из СИЗО.

Что еще проверяют в рамках дела?

В Нацполиции также сообщили, что в ходе служебного расследования проверят возможную причастность отдельных правоохранителей к изготовлению поддельных евро.

По данным антикоррупционных органов, к этому мог быть причастен полицейский с позывным "Консультант". Вероятно, речь идет о заместителе начальника отдела уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александре Демьянчуке.

Ему инкриминируют участие в преступной организации, предоставление неправомерной выгоды, пытки, изготовление и сбыт поддельных денег, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. 6 ноября суд поместил Демьянчука под стражу без права освобождения под залог.

Один из эпизодов, зафиксированных на обнародованных НАБУ и САП записях, касается нападения на мужчину возле спортклуба в центре Киева в июле 2026 года. По версии следствия, после нападения "Консультант" уверял организаторов, что план "Перехват" в городе не был введен, а также помог эвакуировать нападавших.

Напомним, 5 ноября Высший антикоррупционный суд поместил под стражу на 60 суток Владимира Ценова, с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. По данным следствия, чиновник Нацполиции, фигурирующий в записях НАБУ под псевдонимом "Прайс", мог обеспечивать прикрытие мошеннических колл-центров. Уже на следующий день за него внесли полную сумму залога, после чего он вышел из СИЗО.