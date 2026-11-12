У Нацполіції відсторонили фігуранта "Карфагену" Ценова, – "Схеми"

Про це повідомили у Нацполіції у відповідь на запит журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

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Що відомо про роль Ценова у справі "Карфаген"?

Володимир Ценов фігурує у справі "Карфаген" під псевдонімом "Прайс". Наразі щодо нього та інших правоохоронців триває службове розслідування. У відомстві уточнили, що Ценова відсторонили на час проведення службового розслідування. Воно стосується можливих порушень службової дисципліни окремими працівниками поліції. Водночас там не уточнили, хто ще потрапив під перевірку.

За даними НАБУ і САП, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції з позивним "Прайс" щонайменше з січня до липня 2026 року міг отримувати гроші за те, щоб не втручатися в роботу певних кол-центрів.

Крім того, за версією слідства, після вилучення техніки в одному з кол-центрів він порадив подати п'ять однакових скарг до Печерського районного суду Києва, щоб справу розглянув потрібний суддя.

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4 листопада Володимира Ценова затримали. Наступного дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Уже 6 листопада після сплати застави він вийшов із СІЗО.

Які ще епізоди перевіряють у межах справи?

У Нацполіції також повідомили, що під час службового розслідування перевірять можливу причетність окремих правоохоронців до виготовлення підроблених євро.

За даними антикорупційних органів, до цього міг бути причетний поліцейський із позивним "Консультант". Ймовірно, йдеться про заступника начальника відділу карного розшуку ГУНП у Київській області Олександра Дем'янчука.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, надання неправомірної вигоди, катування, виготовлення та збут підроблених грошей, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 6 листопада суд відправив Дем'янчука під варту без права внесення застави.

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Один з епізодів, зафіксованих на оприлюднених НАБУ та САП записах, стосується нападу на чоловіка біля спортклубу в центрі Києва у липні 2026 року. За версією слідства, після нападу "Консультант" запевняв організаторів, що план "Перехоплення" у місті не запровадили, а також допоміг евакуювати нападників.

Нагадаємо, 5 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Володимира Ценова під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. За даними слідства, посадовець Нацполіції, який фігурує на записах НАБУ під псевдонімом "Прайс", міг забезпечувати прикриття шахрайських кол-центрів. Уже наступного дня за нього внесли повну суму застави, після чого він вийшов із СІЗО.