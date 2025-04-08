Навеки в строю: под Торецком во время выполнения боевого задания погиб полицейский Владимир Химич

Украина потеряла еще одного своего защитника. В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский Владимир Химич.

С ним попрощались на Полтавщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Вражеский дрон оборвал жизнь Владимира Химича

Владимир Химич был родом из поселка Александровка Марьинского района, который сейчас оккупирован врагом.

Свою службу в правоохранительных органах начал в 2002 году. До войны он был старшим инспектором-дежурным в полиции Курахово.

Впоследствии майор одним из первых вступил в ряды стрелкового батальона полиции, чтобы защищать Украину от захватчиков. Он был инспектором взвода.

Полицейский выполнял боевые задачи вблизи Торецка. К сожалению, 1 апреля российский дрон нанес ему смертельное ранение и оборвал жизнь защитника.

Прощание с Владимиром Химичем прошло в городе Решетиловка на Полтавщине, где сейчас проживают его родные.

В последний путь воина провели родные люди, собратья, руководство полиции Донецкой области.

Майору – навсегда 42 года. У него остались мать, жена и дочери 3 и 13 лет.

Порядочный и искренний человек, добросовестный и ответственный правоохранитель – таким Владимир останется в памяти своих собратьев и коллег,

– написали в Нацполиции.

Полицейские и родные отдали Владимиру Химичу последний долг / Фото Нацполиции



24 Канал выражает соболезнования родным и близким Владимира Химича. Вечная и светлая память защитнику Украины!