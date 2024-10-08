Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко привезли дроны, РЭБы и броневик на Донбасс

Волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко съездили в Донецкую область, чтобы передать помощь бойцам трех бригад – дроны, системы РЭБ и броневик.

Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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Детали о помощи воинам

Привезли дроны различных видов, системы РЭБ, а также бронированный автомобиль "Кобра", который производится у нас в Украине. Это уже шестой такой броневик, который подразделения ВСУ получили благодаря Владимиру Кличко и нашим партнерам. Его стоимость – более четверти миллиона долларов. "Кобра" позволяет военным лучше выполнять боевые задачи и сохраняет жизнь наших героев. Этот броневик получила 18 отдельная бригада армейской авиации,

– сообщил Артур Палатный.

Он отметил, что волонтеры и Владимир Кличко побывали также в расположении 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Привезли им FPV-дроны, "Мавики", системы РЭБ и другое необходимое оборудование.

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"Продолжаем поддерживать наших героев, нашу армию. Только вперед!" С "Украинской командой". И с хорошим настроением. До Победы!" – сказал Владимир Кличко.

Палатный поблагодарил всех, кто донатит на ВСУ.

"Спасибо всем, кто продолжает помогать защитникам своими донатами! Это оружие каждый день уничтожает врага и сохраняет жизнь и здоровье наших героев", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию больших самолетов-камикадзе 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление. Также известно, что "Украинская команда" передала подразделению "Кракен" ГУР МО партию FPV-дронов и другие важные вещи.