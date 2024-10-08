Про це повідомив у Facebook керівник "Української команди" Артур Палатний.

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Привезли дрони різних видів, системи РЕБ, а також броньований автомобіль "Кобра", який виробляється у нас в Україні. Це вже шостий такий броньовик, який підрозділи ЗСУ отримали завдяки Володимиру Кличку та нашим партнерам. Його вартість – понад чверть мільйона доларів. "Кобра" дозволяє військовим краще виконувати бойові завдання та зберігає життя наших героїв. Цей броньовик отримала 18 окрема бригада армійської авіації,

– повідомив Артур Палатний.

Він зазначив, що волонтери і Володимир Кличко побували також у розташуванні 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Привезли їм FPV-дрони, "Мавіки", системи РЕБ та інше необхідне обладнання.

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"Продовжуємо підтримувати наших героїв, нашу армію. Тільки вперед! З "Українською командою". І з гарним настроєм. До Перемоги!" – сказав Володимир Кличко.

Палатний подякував усім, хто донатить на ЗСУ.

"Дякую всім, хто продовжує допомагати захисникам своїми донатами! Ця зброя кожного дня нищить ворога та зберігає життя і здоров'я наших героїв", – наголосив він.

Раніше повідомляли, що "Українська команда" передала партію великих літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок. Також відомо, що "Українська команда" передала підрозділу "Кракен" ГУР МО партію FPV-дронів та інші важливі речі.