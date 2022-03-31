Владимир Кличко поехал в Германию на переговоры по оказанию поддержки Украине

Владимир Кличко в составе украинской делегации отбыл в Германию, где планируются переговоры о политической и экономической поддержке Украины.

Такую информацию сообщил на своей странице в фейсбук мэр Киева Виталий Кличко.

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Владимир уехал с делегацией от Украины на встречу в Германию. Запланированы встречи с политиками-чиновниками ФРГ – ради политической поддержки Украины, экономической, гуманитарной и военной помощи нашей стране,

– заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул важность консолидации всех усилий для поддержки Украины. "Сегодня очень важно объединение всех сил – как в Украине, так и консолидация позиции и действий стран-партнеров нашего государства", – отметил он.

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