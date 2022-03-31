Таку інформацію повідомив на своїй сторінці у фейсбук мер Києва Віталій Кличко.
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Володимир поїхав із делегацією від України на зустрічі в Німеччину. Заплановані зустрічі з політиками-високопосадовцями ФРН – задля політичної підтримки України, економічної, гуманітарної та військової допомоги нашій державі,
– заявив Віталій Кличко.
Мер Києва підкреслив важливість консолідації всіх зусиль для підтримки України. "Сьогодні дуже важливе об'єднання усіх сил – як в Україні, так і консолідація позиції та дій країн-партнерів нашої держави", – зазначив він.
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