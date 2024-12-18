Владимир Кличко рассказал, как разыскивают похищенных Россией детей

Возвращать украинских детей стало сложнее, потому что Россия боится ответственности за эти преступления и тщательно скрывает информацию. Сейчас удалось вернуть 553 ребенка, которые были похищены страной-агрессором.

Как сообщает 24 Канал, об этом рассказал брат мэра Киева Виталия Кличко – Владимир Кличко, который занимается этим вопросом.

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"Из сотен тысяч украденных детей мы вернули в Украину только 553 ребенка. Есть наши ресурсы, есть наши каналы, по которым мы возвращаем детей. Не буду сейчас на этом акцентировать, но это средства, деньги. Это очень сложно. Россияне больше не отдают наших детей из фильтрационных лагерей, не дают возможность идентифицировать детей. Потому что они пугаются ответственности, боятся, что такие дети есть вообще. Потому что это криминал. Международный уголовный суд уже сделал свой вывод в отношении президента Путина, объявив его в розыск. Поэтому россияне прячут информацию о детях, потому что понимают последствия", – рассказал Владимир Кличко.

Он отметил, что есть разные пути, по которым возвращают детей. Частично помогают иностранные представители и страны, которые выступают посредниками. Однако легче всего возвращать детей было через "фильтрационные лагеря".

Есть так называемые "фильтрационные лагеря", где дети остаются от месяца до трех, пока будут переданы "для адаптации" в российскую глубинку. Пока они находятся в этих лагерях, у нас есть возможность идентифицировать их. Через агентов, а также через родственниц – матерей, теток, бабушек. Эти дети, которые возвращаются в Украину, к своим семьям, являются свидетелями уголовного преступления. Они рассказывают, что с ними произошло и как происходило похищение,

– сказал Кличко.

Владимир Кличко также объяснил, как российская пропаганда врет и использует украинских детей.

Есть случаи, когда родители отдавали своих детей оккупантам, чтобы защитить их жизнь, чтобы они не были атакованы, потому что оказались уже на линии фронта. Мысли были защитить, сохранить их жизни. А что делает российская пропаганда? Отправляет "для адаптации" в российскую глубинку, чтобы они не знали своего имени, откуда они, кто они и никогда не увидели свою семью. Проходит время, и они рассказывают детям, что родители не хотели вас, поэтому отдали. Промывают мозги. А когда им уже исполнилось 18 лет, они прошли военную подготовку, дают оружие. И, к сожалению, есть случаи, когда из-за этой пропагандистской войны одна семья воюет по разные стороны фронта. Это ужасно. Это разрушение нации и геноцид, но в такой современной форме,

– подчеркнул брат мэра Киева.

Как сообщалось, Фонд братьев Кличко с начала полномасштабной российской агрессии оказывает помощь детям, пострадавшим от войны.