Едва не сгорели заживо: харьковчанин спас соседей во время атаки дронов и пожара

В ночь на 10 февраля российские захватчики нанесли циничный удар по Немышлянскому району Харькова. Владелец одного из частных домов вовремя среагировал и после обстрела призвал соседей эвакуироваться.

Мужчина бегал по улице и стучал по воротам соседних домов. Благодаря этому удалось эвакуироваться по меньшей мере двум людям.

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Что известно о героическом поступке харьковчанина

Владелица пораженного дома, который сгорел дотла, Ольга Лагутина рассказала, что когда пламя охватило улицу, они с мужем успели схватить только документы.

Это хорошо, что Вовка потарабанил, иначе бы мы все сгорели! У него крайний дом. У него была рука обожжена. Я ему говорю: Вова, спасибо! Спас,

– сказала женщина.

Говорится о Владимире Клубенко. Мужчина живет на краю улицы. На его лице и руках есть многочисленные ожоги. После удара он спасал свою семью и соседей.

Я парился в бане. Попарился, вышел. Тут слышу – удар, аж пошатнуло меня. И дым. Я вышел со двора, думаю, пойду гляну. Поднимаюсь наверх – второй удар. И пламя, журчание. Я не понял, что это сначала. Но потом по запаху стало понятно. И пламя. Я возвращаюсь назад, бегом по дороге. Жене звоню, чтобы бегом из дома убегала,

– вспоминает Владимир.

По его словам, пока он добежал, то уже не смог зайти на собственную территорию из-за сильного пожара. Мужчине пришлось оббегать и перепрыгивать через забор.

По дороге к собственному дому он призвал всех соседей бежать. Позже, как рассказал Владимир, соседи начали благодарить его и говорить, что он молодец и всех спас, однако мужчина с этим не согласен.

Получается, не всех (спас – 24 Канал). Там и лежачий был, я бы не смог его никак вытащить. Я здесь едва не задохнулся,

– рассказал харьковчанин.

Говорится, что в доме рядом с Лагутиными погибли супруги, погибшим было за 60 лет, мужчина не мог ходить по состоянию здоровья. На место пожара позже приехал их сын Вадим.

Россияне атаковали Немышлянский район Харькова / Фото "МедиаПорт"

Владимир также отметил, что россияне уже атаковали эту нефтебазу в прошлом году, поэтому считает, что топливо из таких объектов, которые находятся рядом с жилыми кварталами, нужно вывозить.

Ночью Россия нанесла удар по Харькову: коротко