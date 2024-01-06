Руководил "Краковским рынком": во Львове умер известный бизнесмен Владимир Кожан
Источник:Zaxid.net
Во Львове умер бизнесмен Владимир Кожан. Мужчина более 20 лет был гендиректором "Краковского рынка".
Также он все время участвовал в политической жизни страны и занимался благотворительностью. Владимиру было 77 лет.
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Не стало известного бизнесмена
Администрация "Краковского рынка" в пятницу 5 января сообщила о смерти гендиректора Владимира Кожана. Кроме управления одним из самых больших и старейших продуктово-промышленных рынков, мужчина в прошлом был депутатом Львовского облсовета, а также благотворителем.
Владимир Кожан умер на 78-м году жизни / Zaxid.net
Владимир Кожан родился 22 января 1946 в селе Гута Бусского района Львовской области. "Краковским рынком" он начал управлять в 2002 году. В начале 2000-х годов мужчина был почётным консулом Республики Казахстан во Львове.
Кроме этого Владимир Кожан возглавлял Западноукраинский союз промышленников и предпринимателей и был председателем областной организации объединений работодателей Львовщины. Также был командующим Галицким казацким округом ВОО "Украинское реестровое казачество" и почетным доктором университета "Львовский Ставропигион".
Бизнесмен избирался депутатом Львовского областного совета, где заседал в 2006-2010 годах. Он был частью блока "Наша Украина". В течение многих лет занимался благотворительностью, за что получил ряд наград.
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