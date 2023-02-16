Весна и лето будут непростыми, – глава Укрэнерго сделал прогноз по ситуации со светом

Страна-агрессорка не оставляет попыток обесточить всю Украину. Следовательно, ночью 16 февраля оккупанты устроили массированную ракетную атаку по критическим объектам инфраструктуры нашего государства.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что отключения электроэнергии будут продолжаться и дальше. Однако следует отметить, что давление на энергосистему уменьшается из-за повышения температуры.

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Кудрицкий отметил, что уменьшение потребления будет компенсировано снижением генерации. Объекты энергетики будут дежурить с перерывами в работе из-за плановых ремонтов.

Весна и лето будут непростыми. Если обстрелы закончатся и у нас будет возможность возобновить непрерывную работу, то, скорее всего, мы достигнем длительного периода без дефицита, но мы не можем быть уверены,

– говорит председатель правления Укрэнерго.

Он также утверждает, что к следующей зиме Украина накопит достаточный запас автотрансформаторов как отечественного производства, так и иностранных доноров. Однако Кудрицкий не уточнил, сколько их нужно.

Глава правления Укрэнерго отметил, что победа в энергетике еще не достигнута.

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По словам Кудрицкого, незначительные сетевые ограничения потребления наблюдаются только в Одесском районе и Киевской области.

"Они связаны с тем, что разбитые сети, восстанавливающиеся сейчас активно, все еще не способны пропустить 100% объемов электроэнергии для того, чтобы покрыть 100% потребления в то или иное время для этих областей", – сказал Кудрицкий.

Среди причин стабилизации энергетической ситуации: слаженная работа энергетиков, ремонты, потепление и снижение потребления, импорт электрической энергии из стран Европы.

По данным Укрэнерго, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки.