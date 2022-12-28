В России умер Владимир Нестеров, он руководил созданием ракеты-носителя "Ангара"

Марафон странных смертей российских чиновников и топ-менеджер продолжается. Сегодня в России скончался эксгендиректор "Центра имени Хруничева" Владимир Нестеров. После освобождения от этого поста он вел проект создания ракеты-носителя "Ангара".

О смерти Нестерова сообщили РосСМИ. Отмечают, что ему было 73 года. Впрочем, не исключено, что его смерть ускорили некоторые факторы.

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Что известно о деятельности Нестерова

Российский государственный космический научно-производственный "центр имени М.В. Хруничева" считался одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция - ракеты-носители (РН) семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. А также разработка носителей "Ангара".

Центр объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники.

Центр Хруничева Нестеров возглавлял с 2005 по 2012 год, после чего ушел в отставку и руководил проектом создания ракеты-носителя "Ангара", запущенной в 2014 году.

Марафон смертей в России