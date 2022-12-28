В России умер Владимир Нестеров, он руководил созданием ракеты-носителя "Ангара"
Марафон странных смертей российских чиновников и топ-менеджер продолжается. Сегодня в России скончался эксгендиректор "Центра имени Хруничева" Владимир Нестеров. После освобождения от этого поста он вел проект создания ракеты-носителя "Ангара".
О смерти Нестерова сообщили РосСМИ. Отмечают, что ему было 73 года. Впрочем, не исключено, что его смерть ускорили некоторые факторы.
Внимание В России неожиданно скончался еще один генерал: он был представителем страны при НАТО
Что известно о деятельности Нестерова
Российский государственный космический научно-производственный "центр имени М.В. Хруничева" считался одним из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция - ракеты-носители (РН) семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. А также разработка носителей "Ангара".
Центр объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники.
Центр Хруничева Нестеров возглавлял с 2005 по 2012 год, после чего ушел в отставку и руководил проектом создания ракеты-носителя "Ангара", запущенной в 2014 году.
Марафон смертей в России
- Недавно, 25 декабря, в России сообщили о смерть Александра Бузакова – он был гендиректором компании "Адмиралтейские верфи", производящей подлодки, которые носят крылатые ракеты "Калибр".
- В тот же день стало известно о смерть бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками вооруженных сил России Алексея Маслова. Его считали сторонником сотрудничества с Североатлантическим союзом.
- Похоже, что в России продолжаются зачистки. Работать в Кремле становится все опаснее. Летом очень активно расширялся список загадочных смертей топ-менеджеров российских компаний, близких к российским властям.