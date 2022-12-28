Про смерть Нєстєрова повідомили росЗМІ. Зазначають, що йому було 73 роки. Втім, не виключено, що його смерть прискорили певні фактори.
Увага У Росії неочікувано помер ще один генерал: він був представником країни при НАТО
Що відомо про діяльність Нестерова
Російський державний космічний науково-виробничий "центр імені М.В. Хрунічева" вважався одним з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості. Основна продукція наразі – ракети-носії (РН) сімейства "Протон" і розгінні блоки до них. А також розробка носіїв "Ангара".
Центр об'єднує в собі низку підприємств, які спеціалізуються на виробництві, запуску та обслуговуванні ракетно-космічної техніки.
Центр Хрунічева Нестеров очолював з 2005 по 2012 рік, після чого пішов у відставку та керував проєктом створення ракети-носія "Ангара", яка була запущена у 2014 році.
Марафон смертей в Росії
- Нещодавно, 25 грудня, в Росії повідомили про смерть Олександра Бузакова – він був гендиректором компанії "Адмиралтейские верфи", що виготовляє підводні човни, які носять крилаті ракети "Калібр".
- Того ж дня стало відомо про смерть колишнього головнокомандувача Сухопутних військ збройних сил Росії Олексія Маслова. Його вважали прибічником співпраці з Північноатлантичним Альянсом.
- Схоже, що на Росії продовжуються зачистки. Працювати в Кремлі стає дедалі небезпечніше. Влітку дуже активно розширювався список загадкових смертей топменеджерів російських компаній, які близькі до російської влади.