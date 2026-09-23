Российская нефтяная отрасль может столкнуться с новыми проблемами после ударов по НПЗ, а Украина тем временем способна доставать все дальше в глубь территории России. Результаты так называемых выборов в России и сигналы из Германии могут указывать на важные изменения в политических процессах.

Министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом , последствия ударов по российским НПЗ, результаты так называемых выборов в России и политические сигналы из Германии.

Встреча Зеленского и Трампа: чего ждать от переговоров?

В Нью-Йорке прошли переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Накануне американский лидер написал, что эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить и назвал российского диктатора неудачником. Стоит ли нам действительно ожидать каких-либо прорывов по окончании российско-украинской войны?

Знаете, я думаю, что самая большая интрига действительно не во встрече Зеленского с Трампом, а в той встрече, которая состоялась в аэропорту Шеннон, где встречался Зеленский с директором ЦРУ .

Это действительно интрига, потому что мне кажется, что этот разговор как раз наиболее интересен с точки зрения получения нашей стороной информации о том, какова действительно позиция американской стороны.

Ожидать от Трампа каких-нибудь адекватных вещей, мне кажется, просто не стоит. Учитывая его эксцентричность, его самолюбие, которое уже переходит все возможные и невозможные границы.

А вот то, о чем говорил Зеленский с директором ЦРУ – действительно интересно. И мне кажется почему-то, что это наиболее информационно важная для нас встреча. Если директор ЦРУ поделился тем, что он знает, что ему рассказывали в Москве и что он рассказывал тем, с кем встречался в Москве, то это самая интересная и нужная информация относительно Трампа.

Полный разговор с Владимиром Огрызко: смотрите видео

Я пару дней назад сказал, что сомневаюсь, что Трамп захочет иметь эту встречу. Почему? Потому что сейчас он сам подписал закон о санкциях.

И вот я размышлял вслух: Зеленский и Трамп сидят друг против друга. И Зеленский говорит: "Дорогой Дональд, спасибо тебе искренне за то, что ты сделал и то, что ты не сделал, но вот теперь на столе есть закон. Когда ты собираешься его применять?" Я бы на месте Трампа чувствовал себя не очень удобно, потому что он не собирается его применять.

В течение 30 дней после подписания он должен что-то сделать.

Верно. Но, я думаю, это будет 30, потом еще много раз по 30. Поэтому это неудобная ситуация.

Хотя, с другой стороны, образ Трампа – это как такой гусь, из которого вода стекает. То есть что ему не делай, все равно вода стекает, и он завтра говорит о том, что ему хочется, а не то, что делает.

Встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке 22 сентября / Офис Президента

"Энергетическое перемирие", удары по НПЗ и цель в Диксоне

Но тем большей низостью для меня есть то, что он заявил о том, что мы, украинцы, должны остановить удары по российской нефтепереработке. Почему? Потому что, по его мнению, это является причиной того, что растут цены на дизельное топливо в мире.

То есть называть Путина неудачником – это такое дело. А дальше что? А есть у Трампа предложение: "Да, Зеленский перестает бить по НПЗ российским, но я обеспечу, что Путин не будет бить по твоей тепловой энергетике, по электростанциям, по всему тому, что дает возможность Украине прожить и пережить эту зиму"? Этого нет.

Это вопрос в задаче. Возможно, об этом говорил Зеленский. Он должен об этом говорить. И я думаю, что если Трамп будет продолжать это давление, а это очевидное давление, здесь ничего другого нет, тогда Зеленскому нужно четко сказать: "Хорошо, меняем одно на другое".

А иначе тогда, что же это за призывы к тому, чтобы, наконец, прекратилась война? Тогда это фактически означает, что ты, Трамп, говоришь: "Вы, украинцы, получайте ракетами каждый день и каждую ночь, но в это время не бейте по России". Простите, если это подход к миру, тогда я не знаю, кто такой Трамп.

Владимир Зеленский не раз говорил, что мы соглашаемся, но если Россия прекратит свои удары по нашей энергетике, а также по экспорту. Мы понимаем, что это ловушка для Киева. Но если мы согласимся, действительно ли Дональд Трамп, возможно, даст нам какие-то возможности атаковать другие цели на территории России? В частности, те же оборонные предприятия.

Видите ли, я думаю, что у Трампа уже, к счастью для нас, нет возможности нам сказать: "Это делайте, а это не делайте". Он призвал или просил, мы не знаем точного описания этого разговора, но он обратился к Украине.

Каков был ответ Украины? Красиво воспламенился очередной российский НПЗ. Правда?

То есть, что это значит? Это значит, что ты, дорогой Трамп, рассказывай, ты проси, ты говори, а мы будем делать свое дело. И вы знаете, я в этом плане очень рад, потому что мне это напоминает позицию Израиля по отношению к США и Трампу.

Когда Нетаньяху и Трамп обнимаются и говорят, что они очень большие друзья и партнеры. Но когда что-то не нравится Израилю, он говорит: "Извините, наши интересы гораздо важнее, чем то, что кому-то понравится или не понравится".

То есть я к чему веду, что можно теоретически договориться, но по собственному опыту и опыту тех лет, когда у нас были тысячи перемирий, они не работают. Поэтому это может быть некий жест в сторону Трампа. Да, мы готовы, да, попробуем.

Но я не думаю, что Россия это будет поддерживать, потому что это просто не ложится в планы Путина. Тем более если они готовятся к зиме, тем более если они готовятся к тому, чтобы мы не выдержали, чтобы мы не пережили эту зиму.

Поэтому я думаю, что Зеленский, послушав Трампа, безусловно скажет: "Да мы за энергетическое перемирие. Да, мы с завтрашнего дня готовы не бить по российским НПЗ".

Хотя, вы знаете, сейчас у нас появилась одна интересная цель на севере России, называется город Диксон . Там, правда, три с лишним тысячи километров, но теперь уже наши туда летают. А там последняя надежда российской нефтепереработки, потому что из Ямала туда протащили на 400 километров нефтепровод.

И уже оттуда он расходится по двум путям. Один пошел к востоку, туда на Азию, а другой к западу, куда уже продадут.

И это последнее, что еще не было под нашими дальнобойными санкциями. Вот мне кажется, что если туда долетит и долетит еще до этого ямальского газового креста.

Я думаю, что это и будет последним аргументом для Путина, что уже дальше идти некуда. Думаю, что все-таки пока он будет держаться. Но в конечном счете, когда и туда долетит, вот на том, я думаю, история будет окончена.

Наша зрительница пишет: "Энергетическое перемирие имеет признаки фикции, потому что Трамп говорит, что Путин согласен, а Путин говорит, что нет. Следовательно, Трампа беспокоят цены на нефть и дизель, потому что у него промежуточные выборы в Конгресс, а судьба Украины ему безразлична". Не будет ли Трамп использовать фактор того, что Штаты помогают нам разведданными, и таким образом давить на Украину, чтобы мы действительно отказались от ударов?

Зритель абсолютно права, говорит вещи, которые на самом деле есть. А относительно того, что он будет давить, точно, полностью, это его позиция. Он не желает видеть в России агрессора. Он хочет видеть в Украине причину того, почему у него возникают проблемы.

Надо понимать общую логику таких людей. Посмотрите на его рейтинг. 32%, то есть меньше меньшего, дальше уже дно, которое пробить действительно, пожалуй, невозможно. А что делать? Надо искать виновного. Я ведь не виноват.

А у Зеленского еще и рейтинг больше, чем у Трампа в Штатах.

Так вот, тем более, понимаете, это просто крушение. Я, кстати, поэтому тоже думал, что вряд ли Трамп на это пойдет. Потому что сравнение очень не в его пользу.

Но видите, он все равно, видимо, его желание кого-то винить преобладает над тем, что он явно на этой встрече будет себя чувствовать, мне кажется, неудобно. Хотя, может быть, для Трампа это понятие условно.

Так будет ли он давить? Непременно, что будет. Но слава Богу, что мы теперь имеем аргументы, позволяющие нам делать то, что мы считаем целесообразным.

Вот посмотрите, сейчас уже прошла встреча с Макроном. Отлично. То есть, уже есть очередной элемент совместного давления. И Макрон будет говорить с Трампом и снова пообещал, что он будет делать все для того, чтобы повлиять на него. Так же будут поступать другие лидеры.

То есть, знаете, при всей специфичности Трампа, когда на него давят и извне, и изнутри, он должен что-то делать. Но повторю еще раз, этот закон, который он сам подписал, будет блефом, и вряд ли Трамп захочет его использовать.

Какие политические баллы они могут вообще получить от того, что мы перестанем избивать по российским НПЗ? Цена на дизель разве упадет значительно? Нет.

Политические баллы в том, что я Трамп добился фантастического результата. Я прекратил убийство, как он это повторяет каждый раз, там тысяч человек ежемесячно. И я на этом могу выигрывать политически, потому что я скажу своим избирателям, что видите, никто не смог, Байден плохой фактически не смог остановить эту войну.

Это если речь идет об окончании войны. А если только Украина перестанет бить по России, как он это сможет продать?

То, что он заставил Украину прекратить войну и теперь надеется, что Россия последует его примеру. Здесь можно, знаете ли, словесной эквилибристики сколько угодно.

И мы ведь понимаем, кто такой Трамп. Человек, который из ничего будет делать фейерверк и подавать это как свою великую победу. Это его сущность, его стиль.

Видите ли, он не хочет, чтобы о нем плохо писали. Вот последний скандальный, мне кажется, вариант. Белый дом отменяет участие тех или иных, там, по-моему, пять каналов, CNN, Politico, другие не допускают их в Белый дом.

Правда, мне кажется, очень симпатичным получилось, что эти каналы решили показывать Трампа, но без звука. Такое, знаете, немое кино начала XX века. Но что делает Трамп? Снова вспоминал о гусе. Он запускает отдельный канал Белого дома, где его будут хвалить. Вот вся сущность этого политика.

Но интересно, что другие средства массовой информации поддержали своих коллег, тоже начали бойкотировать, отказались занять их место в Белом доме, и в том числе и Fox News. Может, это как-то дальше повлияет на американскую администрацию?

Хотелось бы, конечно, потому что все-таки, знаете, это четвертая власть, и как бы то ни было, в демократических странах она очень влиятельна.

Потому что сейчас он это делает как Путин. Почти оставляет себе тех, кого он считает нужным, или вообще создает собственный телеканал, где будут говорить о хорошем Трампе и его прекрасных решениях.

Вот то же самое. Мы же имеем на примере Путина этого придворного журналиста, повсюду бегающего и говорящего: "Посмотрите, какой красивый у меня хозяин". Вот то же сейчас делает Трамп. Действительно, следуя такому абсолютно неадекватному примеру.

С другой стороны, а почему Путин у него в друзьях? Потому что он ему нравиться.

Сработают ли переговоры с Путиным и как Трамп будет давить на Украину?

Президент Зеленский сказал, что сидеть напротив Путина – это будет не самый лучший день в моей жизни, но я это сделаю ради приближения мира. Неоднократно президент Украины говорил, что давайте встретимся втроем, можем на саммите G20. Но у Путина уже сказали, что неизвестно, уедет ли он. Такие призывы могут получить результат, когда Трамп услышит от президента Украины, что он готов даже садиться за стол с террористом для Трампа?

Да. Для результата нет. Трамп не наберет Путина и скажет: "Приезжай". А Путин скажет: "А вот у меня, простите, левая пятка зачесалась, вот не могу ступить, болит. Ну и никак не могу прилететь".

Я условно говорю, конечно, можно найти массу причин, почему не прилететь.

То есть, видите ли, Путин, во-первых, боится, он не может теперь на Запад летать в принципе. Знаете, как он думает. Посмотрите, если их разведка гуляет по Европе и делает там почти что хочет, то у него в голове вопрос: "Ждите, если я могу в Лейпциге почти взрывать самолет, то почему где-то там в Америке кто-то из украинских спецслужб не подорвет мой самолет вместе со мной?". Логика есть.

Поэтому никаких полетов за пределы территории, где он себя чувствует более или менее безопасно, не будет. Он же из-за чего приглашает Зеленского в Москву? Разумеется, чтобы унизить, чтобы показать, что ты приехал на поклон и т.п. Но потому, что он просто боится куда-то уезжать.

Наш зритель пишет: "Для чего президент Зеленский постоянно предлагает какие-то переговоры у трех с Трампом и Путиным? Неужели Зеленский и кто-либо могут верить хотя бы одному слову от Трампа и от Путина? Если мы должны участвовать в переговорах, то направьте туда других переговорщиков и пусть они переговариваются с пока эта война не закончится.

Здесь я бы немного подискутировал с нашим уважаемым коллегой. Да, вы правы. Речь идет о том, что мы не хотим идти в клинч с Трампом, и мы должны играть в эту дипломатическую игру.

Что мы за двумя руками? Кто не желает? Путин не хочет. Вот, дорогой товарищ Трамп, работай с ним. Мы со своей стороны свой путь прошли, у нас нет проблем.

Поэтому, к большому сожалению, это все цинично, это все, к сожалению, безрезультатно. Но пока мы имеем дело с таким американским президентом, от которого мы продолжаем быть зависимыми, это тоже надо об этом говорить абсолютно искренне.

Нам нужны ракеты, нам нужны разведданные, нам нужна военная помощь в целом. До тех пор мы будем, к большому сожалению, играть в эти игры.

А что касается других переговорщиков. Буданов говорил, что в октябре сейчас возобновляются эти процессы, трехсторонние встречи в Абу-Даби или других странах. А будут ли они результат? Потому что уже несколько раундов таких переговоров мы видели, но после этого ничего не изменилось.

Я думаю, что как только долетит до этого Диксона нечто очень убедительное и тяжелое, где-то до 1000 килограммов взрывчатки. Когда это убедительно прилетит и там все улетит в воздух, и это начнется методично, регулярно и каждый раз. Вот тогда в октябре как раз, как и некоторые обещали, эти приветы наконец будут переданы.

Я думаю, что как раз с того момента и начнется второй этап переговоров. Пожалуй, Буданов знает это точнее, потому, пожалуй, так и говорит.

Удары по Москве, "выборы" в России и реакция Запада

Некоторые уже подумали, что украинская баллистика долетела наконец до России во время недавней атаки по столице. Московский НПЗ "Газпромнефти" полностью остановил переработку нефти после атаки украинских БПЛА 20 сентября. Атака пришлась, что важно именно на финальный день так называемых выборов. Была ли это, по-вашему, синхронизация военного планирования с политическим контекстом и как постоянные прилеты по Москве сейчас влияют на российское военное руководство и жителей?

Знаете, я видел в одном из видеоматериалов этакие остатки ракеты. То есть это не дрон, то есть это было очевидно что-то похожее на ракету.

Но "Фламинго" летают на 300 километров. А туда надо, чтобы долетело минимум на 500, то есть что-то было такое. Я не специалист никоим образом и не претендую.

Поэтому я верю нашим специалистам, говорящим о том, что это еще не то. Жаль, конечно, но горело хорошо. И все же то, что там какие-то остатки ракеты были, значит, они заставляют думать о чем-то хорошем.

Значит, должно быть, что-то идет. Может, еще не так, как нужно, но продвигаемся к тому, что нам собственно нужно ожидать.

Кстати, вы знаете, что меня удивило до предела? Это то, что Машка Захарова последние, пожалуй, четыре – пять дней заваливала свой канал бесконечными какими-то сведениями о том, как там в Кабо-Верде российский посол вышел к землякам и стал призывать всех прийти на избирательные участки, голосовать и так далее. В принципе, это вообще-то вмешательство в избирательный процесс.

Но я помню себя послом, моя функция заключалась в том, чтобы создать для работы избирательной комиссии все необходимые условия. И на этом функция посла и посольства заканчивается.

Да, дали помещение, дали необходимую аппаратуру, дали то, что нужно для работы. Все. Я пришел, проголосовал, и в конце, после того, как избирательный процесс закончился на участке, на следующий день мне глава комиссии написал, что вот результаты такие.

Здесь же просто, знаете ли, такая информационная атака. Все дают интервью, послы что-то там делают, что-то кричат.

А как же день тишины?

Так вот я об этом и говорю. То есть это просто такой, знаете, мне он близок этот момент, потому что я просто знаю, как проходят выборы за границей. И здесь этакая просто информационная атака.

Случилось ли это случайно? Думаю, что нет. Думаю, что это был наш очередной привет московитам с днем фальшивых выборов.

Кстати, я еще ожидаю, что сейчас все-таки должно быть какое-то заявление Европейского союза на этот счет, потому что отдельные страны написали о том, что они не признают эти выборы на оккупированных территориях.

Я думаю, что это должно сделать, кстати, тот же Трамп сегодня во время разговора с Зеленским. Я думаю, что на месте Зеленского я бы предложил Трампу публично заявить, что мы не признаем эти выборы, потому что они незаконны, они противоправны и так далее.

Сейчас, я думаю, все-таки Европейский союз тоже сделает такое всеобщее заявление от всех.

Что-то мне подсказывает, что Европейский союз сделает заявление, американский президент вряд ли.

Вот нужно так же давить, чтобы это были правильные публичные заявления. Может, не президент, может, сделает Рубио. Здесь вопрос не в этом, но позиция страны должна быть заявлена.

Потому я думаю, что наши военные правильно синхронизировали этот удар по Москве с так называемыми выборами. Потому что это очередная фикция, очередной фейк.

Ритуал для Путина и не больше.

Мы уже видим первые подсчеты, которые там на болотах продолжаются. Ну и, конечно, это же неожиданно в кавычках, что "Единая Россия" набирает почти 60%. Конституционное большинство проходит в парламент. Соответственно они могут принимать все законы, хотя законы физики, если им скажет Путин. Но это ли подготовка одновременно и системы, и общества к непопулярным решениям, новой мобилизации, возможно, там повышение налогов, закрытие границ?

Вы правы. То есть это фикция, и этот так называемый парламент – это собственное место, куда спускаются указания из штампующего администрации Путина.

Когда-то издавал Черномырдин фантастические формулировки, а теперь вот этот Володин, он тоже войдет, я думаю, в историю своей формулой: "Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России".

Поэтому здесь я думаю, что главная идея заключалась в том, чтобы показать всем, и видимо из-за этого подняли и это насилие за границей, что народ и партия едины. Это опять-таки повторение того, что было в Советском Союзе.

И это лозунг, что народ сплотился вокруг Коммунистической партии Советского Союза и это просто единое целое. Вот и нужно верхушке, Путину, чтобы показать, что как бы то ни было, а народ все равно стоит за "Единую Россию".

Нарисовали все, что угодно. Кадырову написали, по-моему, 99,8 процента? Что здесь говорить? То есть, так сказать, плебисцит удался. Просто написали так, как должно было быть. Поэтому мы от этого ждать ничего не должны.

Оно ничего не меняет просто, понимаете? То есть, что-то думают вот до выборов, вот после выборов. А какая разница? Что изменилось? Но ничего не изменилось. То, что было, то осталось.

Что показало голосование россиян за границей?

Смотрела я множество видео ноющих россиян: "А как же так? Никто из моего окружения не голосовал за "Единую Россию" и я тоже". При том, что интересно, на зарубежных участках, в Праге и Вильнюсе и Париже партия путинской власти с треском проиграла системным конкурентам, заняв второе, третье места. Насколько показательно вот это голосование россиян и свидетельствует ли это о подлинном масштабе скрытого протеста внутри самой России?

Я думаю, что разница в том, что вместо Центральной избирательной комиссии в России работает ФСБ.

Я тоже, кстати, видел из российских источников, видео, где сидят три члена избирательной комиссии. Одна дама поднимается, берет клок бюллетеней, приходит и бросает их в урну, потом садится и все как будто, знаете, в школе на уроке, то есть все отлично и так далее.

То есть в России все понятно, там ФСБ работает очень четко, ясно и понятно. За границей все-таки такого контроля нет.

Да, все происходит безусловно в тех же посольствах там или консульствах. Но человек может прийти и что-нибудь сказать. То есть проголосовать за того, кого она хочет, без страха, что тебя за это накажут.

И вот таким образом можно увидеть, что зарубежное российское оно хоть и вовсе не против Путина, но оно против "Единой России", против этих всех штампов.

Знаете, что вот я тоже слышу от людей, которые анализируют происходящее в России, что на самом деле вот комментируют 70 там или 67 процентов россиян за то, чтобы прекратить войну. Но ведь возникает вопрос: а как, на какой основе, на каких условиях?

А условия ясны, на условиях России. То есть вот это то, что есть на самом деле внутри русской души. Уничтожить, изнасиловать, завоевать, остановиться, но на своих условиях. Такие, понимаете, миролюбивые русские люди.

Выборы в Германии и риски для Европы

Давайте поговорим о еще одних выборах, которые для нас важны с точки зрения, что Германия – это страна-союзник нашего государства. И вот там в Мекленбурге – Передней Померании партия канцлера Шольца даже не преодолела пятипроцентный барьер. Как этот провал на востоке Германии повлияет на устойчивость федерального правительства самого Шольца в Берлине и его лидерские позиции, потому что уже идут разговоры о том, что нужно Шольца снимать и что это уже третий проигрыш на землях в Германии.

Снимать, думаю, Шольца никто не будет. Там все-таки работает демократия. И для этого, чтобы его снять, нужно, чтобы состоялся съезд. Этот съезд должен принять решение.

Шольц заявил, что он не хочет уходить с поста канцлера и будет продолжать работать ради Германии.

Относительно этих трех земель. Это все то, что когда-то называлось Немецкая Демократическая Республика. И вот посмотрите, там не только ведут вперед правые радикалы, там тоже очень сильные позиции левых.

Вот партия "Леви", они тоже поднимаются. И вот на этих выборах так же они себя в очередной раз немного еще продвинули дальше.

То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что в головах восточногерманского населения социализм сидит до сих пор.

Там промывание мозгов было, вероятно, сильнее, чем возможно в СССР. Это такая еще, знаете, одна и та же идеология, но плюс еще и немецкий порядок, который уже, если есть, то уже к костям. Людей там действительно, извините, трамбовали так, что они были святее Карла Маркса в этом контексте.

И вы знаете, эта традиция социалистического мышления, к сожалению, продолжается. Вот уже прошло более 35 лет с момента объединения, а Германия все еще поделена на этих восточников и западников.

И плюс, надо понимать, это очень питательный источник для Путина и его команды, для его всех взрывных организаций, шпионажа и тому подобное.

Только сейчас немцы стали официально реагировать и прекращать. Но ведь до сих пор, что хочешь, то и делаешь. И Путин этим воспользовался.

Так что думаю, что это закономерный момент, но не критический для Германии, потому что это, во-первых, только выборы в ландтагах, это не общегерманский срез.

И я думаю, что делать выводы, что ХДС уже полностью пошло в историю, а эти две партии "Ливи" и "AfD" будут на общенемецком уровне себя показывать максимально эффективно, я бы не стал.

Для Восточной Германии да, это проблема. Для всей Германии это определенная угроза, но есть способы, как ее избегнуть

И я об этом говорил неоднократно, когда даже AfD на общегерманских выборах наберет своих там 25 – 30 процентов, все остальные объединятся против нее и она снова будет в оппозиции.

Но вот этот триумф откровенно пророссийской партии "Альтернатива для Германии". Усиливает ли это давление на официальный Берлин в плане сокращения возможной помощи Украине? Заставит ли Шольца сейчас менять свою риторику и идти на какие-то компромиссы с этой оппозицией?

Думаю, что нет. Хотя оппозиция, конечно, кричащая, шумная, требует прекратить все, что только можно, требует возобновить поставки газа в Германию через "Северные потоки".

Кстати, предстоит встретиться эта руководительница "AfD" с представителем России, с Кириенко где-то там в следующем году. Это все из разряда тех же вещей, но я думаю, что это все больше ее влажные мечты, чем реальные вещи. Потому может мечтать, но от этого ничего не изменится.

Позиция Шольца остается очевидной. Более того, в Германии сейчас наконец военные начали говорить о реальных угрозах и о необходимости, хотя и не мобилизации, но четкого учета всех мужчин старше 18 лет, имеющих возможность служить в армии.

Проводятся по линии Министерства обороны серьезные меры по потенциальной мобилизации. Видите ли, последнее даже уже требуют, чтобы было достаточно мест в больницах в случае чего. То есть начался нормальный процесс реакции на реальную угрозу, чего раньше не было. Это все делает Шольц.

А насколько вообще эта угроза действительно реальна? Потому что в Берлине до сих пор продолжают называть 2029 год, хотя страны Балтии уже готовятся и прямо их разведка заявляет, что Путин может напасть вот-вот уже в следующем году.

Напасть, пожалуй, это немножко так преувеличено. Спровоцировать, сделать какую-то провокацию, протестовать НАТО на реакцию. Будут ли они применять статью 5?

Но видите ли, на фоне того, что говорит Трамп, что меня эта статья не устраивает, я не собираюсь ни за кого воевать, меня это не интересует и так далее. Это те же тесты, которые Россия может сейчас вводить.

На Словакию напасть не может, потому что нет общей границы. А на страны Балтии, Польшу, Финляндию, почему нет? И здесь как раз Путин и будет играть на провокациях.