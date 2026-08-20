До последнего сражался за Украину: в Харьковской области погиб защитник Владимир Пашковский

Во время выполнения боевой задачи в Харьковской области погиб военнослужащий Владимир Зиновьевич Пашковский из Тернополя. Трагедия произошла 17 августа в ходе столкновения с противником.

О трагическом событии сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Что известно о потере?

Жизнь воина оборвалась 17 августа – он выполнял боевое задание в Харьковской области.

Владимир Пашковский мужественно сражался до последнего вздоха, оставаясь до конца верным военной присяге и украинскому народу.

Его самоотверженность и храбрость стали примером настоящего патриотизма и любви к родной земле.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и честь Герою!

Что еще потеряла Украина на фронте?

21-летний морской пехотинец Евгений Минженер, известный сослуживцам под позывным "Андатра", погиб во время боевых действий. Весной 2025 года он получил тяжелое ранение, прошел протезирование и длительную реабилитацию, после чего вернулся к выполнению боевых задач на передовой.

Также на фронте погиб Денис Кукса, который с 2022 года защищал Украину в составе Сил обороны. До начала военной службы он работал помощником-консультантом народного депутата Марьяны Безуглой.