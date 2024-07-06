Чтобы не огорчать "дядю": на Закарпатье мобилизованный клирик УПЦ МП сбежал из воинской части

Чрезвычайная ситуация случилась вчера, 5 июля, на Закарпатье. Там из одной из воинских частей сбежал мобилизованный. Перед тем, как получить боевую повестку, мужчина служил диаконом Хустской епархии УПЦ (МП).

Как сообщает журналист Виталий Глагола, беглеца зовут Владимиром Петровцием, и он имеет противоречивые родственные связи.

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Сбежал, чтобы не воевать против "своих"

Факт отсутствия Владимира был выяснен во время проверки личного состава. Как оказалось, мужчина самовольно покинул воинскую часть. Сейчас его разыскивает ГБР и полиция. Вероятно, Петровций находится на Закарпатье и скрывается на территории Хустской епархии. Сам он родом из села Приборжавское, что на Иршавщине.

"Побратимы" свидетельствуют, что диакон неоднократно заявлял, что не хочет воевать против своих "сограждан", а потому искал вариантов избежать службы.

По словам Глаголы, Владимир Петровций является племянником, помощником и личным водителем руководителя Хустской епархии – гражданина России митрополита Марка (Петровция).

Отметим, что многие представители УПЦ МП являются рупорами Кремля и его агрессивной политики. Недаром, Москва соглашается возвращать украинских пленных в обмен на церковников. Так, в конце июня состоялся 53-й обмен пленными, в результате которого России передали осужденных священников УПЦ МП Николая Закройца и Александра Лунегова, а Украина вернула 90 военнослужащих и 10 гражданских.

Николай Закроец был осужден на 15 лет за госизмену, а Александр Лунегов – на 5 лет за оправдание агрессии против Украины.