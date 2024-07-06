Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, втікача звати Володимиром Петровцієм, і він має суперечливі родинні зв'язки.

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Втік, аби не воювати проти "своїх"

Факт відсутності Володимира був з'ясований під час перевірки особового складу. Як виявилося, чоловік самовільно залишив військову частину. Наразі його розшукує ДБР та поліція. Ймовірно, Петровцій перебуває на Закарпатті та переховується на території Хустської єпархії. Сам він родом із села Приборжавське, що на Іршавщині.

"Побратими" свідчать, що диякон неодноразово заявляв, що не хоче воювати проти своїх "співгромадян", а тому шукав варіантів уникнути служби.

За словами Глаголи, Володимир Петровцій є племінником, помічником та особистим водієм керівника Хустської єпархії – громадянина Росії митрополита Марка (Петровція).

Зазначимо, що чимало представників УПЦ МП є рупорами Кремля та його агресивної політики. Недаремно, Москва погоджується повертати українських полонених в обмін на церковників. Так, наприкінці червня відбувся 53-ий обмін полоненими, в результаті якого Росії передали засуджених священників УПЦ МП Миколу Закройця і Олександра Лунєгова, а Україна повернула 90 військовослужбовців та 10 цивільних.

Микола Закроєць був засуджений на 15 років за держзраду, а Олександр Лунєгов – на 5 років за виправдання агресії проти України.