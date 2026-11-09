Брат Михаила Подоляка мог погибнуть на войне против Украины, – СМИ

Старший брат советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка Владимир, возможно, погиб в мае 2024 года, находясь на службе на стороне России. Смертельное ранение полковник местной военной разведки якобы получил в Запорожской области.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на исследовательский проект Killed in Ukraine. Обстоятельства смерти им удалось установить благодаря утечке данных российской Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Каковы возможные обстоятельства смерти?

Согласно обнародованным российским документам, 19 мая 2024 года мужчина получил внутричерепную травму во время боевых действий на территории оккупированной Кирилловки.

Могилу Владимира Подоляка авторы KIU обнаружили еще в июне 2024 года. Тогда факт смерти подтвердился, однако конкретные обстоятельства оставались неизвестными.

Как утверждают в сети, на надгробии брат Подоляка изображен в военной форме с погонами полковника армии России. Среди знаков отличия на его кителе заметили два ордена Мужества и нагрудный знак "За службу в военной разведке".

Возле могилы также заметили траурный венок с надписью "От коллектива ЦПС". СМИ предполагают, что надпись относится к Центру подготовки специалистов Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Официального независимого подтверждения информации, обнародованной в документах, пока нет.

Что на это говорит Михаил Подоляк?

Журналисты hromadske получили комментарий от эксрадника ОП Михаила Подоляка относительно обнародованных данных о смерти его брата.

Мы вообще не общались десятки лет. Никаких коммуникаций в любом виде – ни напрямую, ни через посредников, ни через родственников. Никогда не имел ничего общего с ним или его семьей,

– сказал Михаил Подоляк.

Что ранее говорил экс-советник Офиса Президента

СМИ напомнили, что ранее Михаил Подоляк отмечал, что его старший брат переехал в Россию еще в советские времена и связь с ним практически не поддерживал. В 2021 году он публично называл родственника обычным "военным пенсионером".

В феврале 2024 года чиновник отверг утверждения о причастности членов его семьи к российским спецслужбам.

Напомним, в начале октября в Тульской области России в результате взрыва автомобиля погиб оккупант Роман Сыромятников. Он находился в розыске Офиса генерального прокурора Украины за издевательства над украинскими военнопленными.