Брат Михайла Подоляка міг загинути на війні проти України, – медіа

Про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на дослідницький проєкт Killed in Ukraine. Обставини смерті їм вдалося встановити завдяки витоку даних російської Федеральної служби державної статистики (Росстату).

Adv

популярні відео

Які можливі обставини смерті?

Згідно з оприлюдненими російськими документами, 19 травня 2024 року чоловік отримав внутрішньочерепну травму під час бойових дій на території окупованої Кирилівки.

Могилу Володимира Подоляка автори KIU виявили ще в червні 2024 року. Тоді факт смерті підтвердився, однак конкретні обставини залишалися невідомими.

Як стверджують у мережі, на надгробку брат Подоляка зображений у військовій формі з погонами полковника армії Росії. Серед відзнак на його кітелі помітили два ордени Мужності та нагрудний знак "За службу у військовій розвідці".

Біля поховання також помітили жалобний вінок із написом "Від колективу ЦПС". ЗМІ припускають, що напис стосується Центру підготовки спеціалістів Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Реклама

Офіційного незалежного підтвердження оприлюдненої в документах інформації наразі немає.

Що на це каже Михайло Подоляк?

Журналісти hromadske отримали коментар від ексрадника ОП Михайла Подоляка щодо оприлюднених даних про смерть його брата.

Ми взагалі не спілкувались десятки років. Ніяких комунікацій у будь-якому вигляді – ні напряму, ні через посередників, ні через родичів. Ніколи не мав нічого спільного з ним чи його родиною– сказав Михайло Подоляк.

Що раніше казав ексрадник Офісу Президента?

Медіа нагадали, що раніше Михайло Подоляк зазначав, що його старший брат переїхав до Росії ще в радянські часи та зв'язку з ним практично не підтримував. У 2021 році він публічно називав родича звичайним "військовим пенсіонером".

У лютому 2024 року посадовець відкинув твердження щодо причетності членів його родини до російських спецслужб.

Нагадаємо, на початку жовтня у Тульській області Росії від вибуху автомобіля загинув окупант Роман Сиромятніков. Він був у розшуку Офісу генпрокурора України за знущання з українських військовополонених.