Не думаю, что она влюбилась по уши, – Сичкарь об отношениях Кабаева и Путина

Российская гимнастка, бывшая депутат Госдумы Алина Кабаева вряд ли испытывала любовь к диктатору Владимиру Путину. Спортсменке скорее льстило, что к ней ухаживает глава Кремля.

Об этом заявила украинская рестораторша и писательница Маргарита Сичкарь в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона".

Интересно: Умер один из ближайших соратников Путина, экс-министр обороны Сергей Иванов

Любила ли Кабаева Путина?

Маргарита Сичкарь заявила, что, по её мнению, Путин не относится к числу мужчин, умеющих ухаживать за женщинами, а вместо этого "просто их покупает".

Ресторатор также выразила сомнение в том, что Кабаева была по-настоящему влюблена в российского лидера.

Я не думаю, что Кабаева прямо влюбилась в него по уши, понимаешь? Ей просто льстило. Есть такое понятие — эго. Мне льстит, что ко мне ухаживает президент,

– сказала Сичкарь.

Напомним, Маргарита Сичкарь также делилась своими впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным в своём ресторане в Москве в конце 1990-х. Рестораторша вспомнила, что сначала была удивлена внешностью Путина, который показался ей значительно ниже, чем она ожидала, а также что будущий диктатор напоминал ей крысенка.