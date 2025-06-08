Рисков слишком много: Путин в тупике из-за страха перед завершением войны

Украина и Европа не должны допустить, чтобы Владимир Путин смог сохранить свой режим. Ведь именно это является для него самым главным, а не судьба России.

Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что российский диктатор уже поставил свою страну на военные рельсы, а российские элиты уже научились зарабатывать на войне. Для него окончание войны – это сплошной риск.

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Путин в тупике из-за страха перед завершением войны

Специалист по стратегическим коммуникациям объяснил, что есть несколько факторов, почему Путин боится завершать войну:

Война является опорой легитимности режима российского диктатора, его не волнует судьба России;

Путин боится бунтов и хаоса – после окончания войны Россия будет вынуждена возвращать военных обратно (а российские военные – социальный "мусор"), снимать экономику с военных рельсов, тратить огромные средства, которых нет, на экономическое и политическое восстановление.

Мы видели бунт Евгения Пригожина, такое может повториться. Самый вероятный сценарий – бунт вообще может начаться в течение боевых действий, потому что Путин будет тянуть войну до последнего. Именно поэтому нужно истощить именно его режим,

– подчеркнул он.

По словам Богданова, Украина и Европа не должны допустить, чтобы Путин вышел из войны на выгодных ему условиях и с "победой". Ведь в таком случае он будет иметь силы напасть на еще одну страну. Соглашаться на замораживание войны сейчас можно только в случае, если будет уверенность, что Кремль не начнет боевые действия в другом месте.

Кстати, журналист и аналитик Александр Демченко обратил внимание на то, что после операции "Паутина" Путин залег на дно и уехал из Москвы. В Кремле же каждый вешает эту вину друг на друга.