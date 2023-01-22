Юрист объяснила, какие страны будут выполнять решение трибунала над Путиным

Решения спецтрибунала в Гааге распространяются на страны, которые признают юрисдикцию этого документа. Это будет точно относиться к странам ЕС.

Об этом в эфире 24 Канала сообщила адвокат, общественный деятель Татьяна Козаченко. По ее словам, страны, имеющие представительство в Европарламенте, признают нормы и факты, установленные и выдвинутые в решении суда, такими, которые действуют в этих странах.

К теме Иран может рассматриваться как соучастник военных преступлений России в Украине, — советник Байдена

"Поэтому, если у Владимира Путина и будут друзья в других странах, куда он сможет летать и общаться, то таких территорий будет становиться все меньше", – считает адвокат.

Путин будет в изоляции

По мнению Козаченко, московский диктатор все больше будет находиться в изоляции, пока не появится больше оснований, чтобы изменился формат взаимоотношений, и до него дотянулось правосудие.

Этот путь не будет быстрым. Все понимают, что для того, чтобы выполнить решение международного трибунала, никто не будет вторгаться или захватывать Россию. Так не работают судебные решения,

– убеждена адвокат.

По ее словам, для того чтобы выполнить решение суда, должны произойти определенные события. Но когда все сложится, на руках должны быть приняты решения, доказаны преступления. Должна быть правильная оценка, чтобы любой суд был объективным, всесторонним и стоял на защите верховенства права и привлекал виновных к ответственности.

Как будут судить Путина: смотреть видео

Суд для Путина