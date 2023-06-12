Но Путин боится заговоров из-за своего менталитета. Об этом 24 Каналу заявил журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он отметил, что президент страны-агрессора – сугубо нездоровый человек.

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"Путин, во-первых, трус. Во-вторых – параноик. В-третьих – психопат. Я думаю, что жизни он не очень радуется. А если радуется, то в каких-то крайне извращенных формах", – подчеркнул журналист.

По его мнению, никаких сговоров не было. Единственное, где были намеки на это, – это история 2004 года, когда тогдашний премьер России Михаил Касьянов с сообщниками надеялся благодаря низкой явке сорвать президентские выборы в России.

"Мне эта идея кажется абсолютно утопической и маловероятной. Здесь хотя бы походило на определенный сговор", – отметил Троицкий.

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Без публичности, но "высоко"

Российские расследователи уверены, что реальной причиной отставки Михаила Касьянова могло стать подозрение российского диктатора. Мол, Касьянов мог пытаться занять место Путина.

После того, как Касьянов ушел в оппозицию, президент страны-агрессора начал назначать заговорщиков на непубличные, однако высокие должности. К примеру, бункерный дед уволил главу правительства России Михаила Фрадкова незадолго до президентских выборов в 2008 году. Его назначили руководителем службы внешней разведки.

И это вроде бы произошло после того, как Фрадков, российский генпрокурор Владимир Устинов, мэр Москвы Юрий Лужков, а также Игорь Сечин, занимавший тогда должность замглавы администрации президента России, обсуждали возможность прийти к власти. Российский диктатор об этом якобы узнал с шифровок личных разговоров чиновников. Устинова после этого сняли с должности, но назначили главой минюста страны-агрессора.

В 2012 году было якобы третье предотвращение заговора. Тогда Владимир Путин вернулся в президентское кресло. С 2008 года президентом России был Дмитрий Медведев. Впрочем, Путину не нравились его "самостоятельные решения". Впоследствии в 2011 году бункерный дед сообщил Медведеву, что возвращается на пост президента. При этом он пообещал за 6 лет снова поменяться местами. Но снова пришел на выборы в 2018 году.

Заговорами не пахло

Что касается истории с прокурором Устиновым или Дмитрием Медведевым – там никакими реальными заговорами и не пахло. Это все была обычная совершенно традиционная для России и СССР партийная "чистка" в духе Иосифа Сталина,

– добавил журналист.

Мол, Сталин в свое время регулярно проводил "чистки" среди элиты, правительства, силовых служб. Были и ротации с расстрелом. Путин тоже ротировал людей, иногда даже прибегая к убийствам.

"Но чаще просто отправлял их на какие-то почетные, но на ничего не решающие должности", – рассказал Артемий Троицкий.

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