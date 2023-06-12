Та Путін боїться змов через свій менталітет. Про це 24 Каналу заявив журналіст і музичний критик Артемій Троїцький. Він зауважив, що президент країни-агресорки – суто нездорова людина.

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"Путін, по-перше, боягуз. По-друге – параноїк. По-третє – психопат. Я думаю, що життю він не дуже радіє. А якщо радіє, то в якихось вкрай збочених формах", – наголосив журналіст.

На його думку, ніяких змов не було. Єдине, де були натяки на це, – це історія 2004 року, коли тодішній прем'єр Росії Міхаіл Касьянов зі спільниками сподівався завдяки низькій явці зірвати президентські вибори в Росії.

"Мені ця ідея здається абсолютно утопічною та малоймовірною. Тут хоча б було схоже на певну змову", – зауважив Троїцький.

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Без публічності, але "високо"

Російські розслідувачі переконані, що реальною причиною відставки Міхаіла Касьянова могла стати підозра російського диктатора. Мовляв, Касьянов міг намагатися посісти місце Путіна.

Після того, як Касьянов пішов до опозиції, президент країни-агресорки почав призначати змовників на непублічні, проте високі посади. Наприклад, бункерний дід звільнив главу уряду Росії Міхаіла Фрадкова незадовго до президентських виборів у 2008 році. Його призначили керівником служби зовнішньої розвідки.

І це начебто сталося після того, як Фрадков, російський генпрокурор Владімір Устінов, мер Москви Юрій Лужков, а також Ігор Сечін, який тоді обіймав посаду заступника керівника адміністрації президента Росії, обговорювали можливість прийти до влади. Російський диктатор про це нібито дізнався із шифрувань особистих розмов посадовців. Устінова після того зняли з посади, але призначили головою мін'юсту країни-агресорки.

У 2012 році було нібито третє запобігання змові. Тоді Владімір Путін повернувся в президентське крісло. З 2008 року президентом Росії був Дмітрій Мєдвєдєв. Утім, Путіну не подобалися його "самостійні рішення". Згодом у 2011 році бункерний дід повідомив Мєдвєдєву, що повертається на пост президента. При цьому, він пообіцяв за 6 років знову помінятися місцями. Але знову прийшов на вибори у 2018 році.

Змовами не пахло

Що стосується історії з прокурором Устіновим чи Дмітрієм Мєдвєдєвим – там жодними змовами реальними й не пахло. Це все була звичайна зовсім традиційна для Росії та СРСР партійна "чистка" у дусі Йосипа Сталіна,

– додав журналіст.

Мовляв, Сталін свого часу регулярно проводив "чистки" серед еліти, уряду, силових служб. Були й ротації з розстрілом. Путін теж ротував людей, іноді навіть вдаючись до вбивств.

"Але частіше просто відправляв їх на якісь почесні, але на посади, які нічого не вирішують", – розповів Артемій Троїцький.

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