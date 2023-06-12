Брюссель. Європарламент. 5 червня.

Кіріл Рогов: "Повна військова поразка путінського режиму в Україні небезпечна, оскільки створить у Росії нестабільність. Тому краще часткова поразка для ослаблення режиму, щоб він трансформувався".

Лев Пономарьов: "Необхідно створити інформаційну машину, яка б достукалася до росіян. Наприклад, за допомогою серіалів від Netflix, який розповідав би їм про демократію. Це єдиний шлях, яким ми можемо йти".

До теми Шестиденний робочий тиждень та інші наслідки мобілізації у Росії

Звернення російської опозиції

(альтернативна історія)

Громадяни Росії! Земляки!

На українській землі йде вирішальна битва, яка визначить весь хід світової історії XXI століття. Український народ, з якого тече кров, героїчно захищає вільний світ від загрози підкорення силами абсолютного Zла. Путінський фашизм поневолив народи Росії та в індустріальних масштабах перетворює росіян, чеченців, бурятів на "гарматне м'ясо" для реалізації своїх імперських амбіцій.

Тисячі патріотів Росії кинуті до в'язниць, убиті, мільйони вигнані з країни. Єдина опція опору фашистам, що залишилася у демократичної опозиції, – збройна боротьба. Найбільш ефективну форму такої боротьби обрали для себе Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії", що борються на землі України, як і її військові союзники.

Бійці РДК та легіону йдуть на можливу загибель не лише за свободу України та свободу Росії, а й за саме майбутнє Росії. Доля нашої з вами країни вирішальною мірою визначається тим, як Росію сприйматимуть наші сусіди та етноси, які населятимуть Росію після закінчення світової війни:

як одну з держав демократичної коаліції, що перемогла (Україна, Велика Британія, США, Польща...);

або фашистський режим, що програв війну, з десятками бандитських ПВК, створених для нового чорного переділу, і слухняним "піплом".

(Схожий вибір стояв перед Францією під час Другої світової війни. Честь Франції та її майбутнє врятували тоді французькі патріоти, на чолі з Де Голлем, що боролися за межами Франції і проти режиму, що правив у Франції).

Десятки тисяч мобілізованих росіян, кинутих проти їхньої волі путінськими клептократами в пекло розв'язаної ними тупої злочинної війни, можуть кардинально змінити свою долю і долю своєї батьківщини, ставши в цей критичний час на бік добра та на правильний бік історії.