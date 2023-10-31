Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог Николай Давидюк. Он также предположил, как понять, когда Путин действительно умрет.

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Три главных страха Путина

По словам Давидюка, в России не знают, как защитить Путина от своих же. Ведь кремлевский диктатор проявил слабину и все поняли, что силы он явно не олицетворяет.

Первое, он сейчас боится "своих". Во-вторых, он понял, что "свои" продаются нашим. В-третьих, он боится наших, которые очень легко научились проникать на территорию России, Москвы, Кремля. И он понимает, что наши агентурные сети и спецслужбы выросли,

– заметил политолог.

Также Владимир Путин осознает, что Вооруженные Силы Украины настолько накачали "мышечную систему", что способны одним ударом разбить путинскую систему.

Я так виртуально говорю сейчас, но это разные технологические вещи. В частности, сотрудничество с западной разведкой и коллегами, совместное использование их данных и многих других вещей. Поэтому он это знает, он это видит и понимает, что у нас ненависть максимальная. А как найти технологии – это вопрос только времени,

– объяснил Николай Давидюк.

Как понять, что Путин умер

Давидюк допустил, когда Путин умрет, в России начнется большая грызня. Украине нужно этим воспользоваться и сразу заходить в Крым и Донбасс. Ведь сначала россияне не будут понимать, что и как контролировать.

И новый, который зайдет, ему сначала нужно легитимироваться как президенту. Под это мы скажем: "Хорошо, признавай возвращение территорий". И тогда эта история "путинизма" будет завершена,

– подчеркнул политолог.

Николай Давидюк предположил, что будет указывать на смерть Путина: смотреть видео

Ведь в России ослабли люди, техника и стратегия на два – три поколения. Давидюк считает, что к власти в России не придет более сильный и агрессивный президент, поскольку для этого необходим ресурс.

Поэтому сейчас этого нужно ( Путина сбросить – 24 Канал) и смотреть, что будет дальше. Я немного не согласен, что его смерть ничего не изменит. Сменит. Сменит даже больше, просто это нужно дожать,

– отметил Николай Давидюк.

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