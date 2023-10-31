Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. Він також припустив, як зрозуміти, коли Путін справді помре.

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Три головні страхи Путіна

За словами Давидюка, у Росії не знають, як захистити Путіна від своїх же. Адже кремлівський диктатор проявив слабину й усі зрозуміли, що сили він явно не уособлює.

Перше, він зараз боїться "своїх". Друге, він зрозумів, що "свої" продаються нашим. Третє, він боїться наших, які дуже легко навчилися проникати на територію Росії, Москви, Кремля. І він розуміє, що наші агентурні мережі та спецслужби виросли,

– зауважив політолог.

Також Владімір Путін усвідомлює, що Збройні Сили України настільки накачали "м'язову систему", що здатні одним ударом розбити путінську систему.

Я так віртуально говорю зараз, але це різні технологічні речі. Зокрема, співпраця із західною розвідкою та колегами, спільне використання їхніх даних та багатьох інших речей. Тому він це знає, він це бачить і розуміє, що у нас ненависть максимальна. А як знайти технології – це питання лише часу,

– пояснив Микола Давидюк.

Як зрозуміти, що Путін вмер

Давидюк припустив, коли Путін помре, у Росії почнеться велика гризня. Натомість Україні потрібно цим скористатися й одразу заходити у Крим та Донбас. Адже спочатку росіяни не розумітимуть що та як контролювати.

І новий, який зайде, йому спочатку треба легітимізуватися як президенту. Під це ми скажемо: "Добре, визнавай повернення територій". І тоді ця історія "путінізму" буде завершена,

– підкреслив політолог.

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Позаяк у Росії ослабли люди, техніка та стратегія на два – три покоління. Давидюк вважає, що до влади в Росії не прийде сильніший та агресивніший президент, позаяк для цього потрібний ресурс.

Тому зараз цього потрібно ( Путіна скинути – 24 Канал) й дивитися, що буде далі. Я трошки не погоджуюсь, що його смерть нічого не змінить. Змінить. Змінить навіть більше, просто це треба дотиснути,

– зазначив Микола Давидюк.

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